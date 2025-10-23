29
تأكيداً لتوجيهات وزارة الداخلية… برالياس تتحرّك لحماية الأملاك العامة
Lebanon 24
23-10-2025
|
03:38
عطفاً على إحالة
سعادة
محافظ
البقاع
رقم ٢٥٣٦/٤ تاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٥، أكدت بلدية برالياس التزامها الكامل بصون الأملاك العامة ضمن نطاقها البلدي، ومنع أيّ شكلٍ من أشكال التعدّي عليها، سواء عبر إشغالها لأغراض تجارية أو شخصية، أو من خلال استغلال المواقع العامة دون أي مسوّغ قانوني.
وشددت البلدية على وجوب إزالة جميع التعديات القائمة فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للأصول المرعية، وذلك صوناً للمصلحة العامة وحفاظاً على حقوق المواطنين.
ويأتي هذا الموقف تأكيداً لتوجيهات
وزارة الداخلية
والبلديات وانسجاماً مع القوانين والأنظمة النافذة، وتجديداً لالتزام بلدية برالياس بمبادئ الشفافية، وحسن الإدارة، وحماية المال العام، بما يرسّخ دورها في الحفاظ على المشاعات والأملاك العامة ومنع أي استغلال غير مشروع لها.
