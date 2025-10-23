انخفاض درجات الحرارة وضباب في هذا اليوم

Advertisement

• الخميس: صافٍ مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، والرياح ناشطة، تتحول ليلاً إلى غائم جزئي بسحب مرتفعة.

• الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، وارتفاع طفيف للرطوبة.

• السبت: قليل الغيوم دون تغييرات كبيرة في الحرارة، مع ارتفاع إضافي للرطوبة وتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارًا من الظهر، والرياح شمالية ناشطة أحيانًا.

• الأحد: غائم جزئي مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وضباب كثيف على ، والرياح ناشطة أحيانًا.

• الساحل: 21–29 درجة

• فوق الجبال: 14–25 درجة

• الداخل: 11–29 درجة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا قليل الغيوم مع سحب مرتفعة وانخفاض درجات الحرارة، خصوصًا فوق الجبال وفي الداخل لتعود إلى معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة.الحال العامة: لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبياً أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية حتى يوم الجمعة، لتعود بعد ذلك إلى معدلاتها الطبيعية.تفاصيل الطقس المتوقع:درجات الحرارة:الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانًا، سرعتها 10–30 كم/س.الرطوبة النسبية على الساحل: 35–60%حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجةالضغط الجوي: 761 ملم زئبق: 6:50 | غروب الشمس: 17:55