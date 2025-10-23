Advertisement

لبنان

الأمن العام.. تنفيذ المرحلة السادسة لعودة النازحين السوريين

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:53
نظّمت المديرية العامة للأمن العام، عبر مركز العريضة الحدودي مع سوريا، المرحلة السادسة من خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بالعودة المنظّمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية وبمشاركة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وقد غادر لبنان 408 أفراد من النازحين، يشكّلون 77 عائلة، بعد توفير كافة التسهيلات اللوجستية والإدارية لضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم.
 
مواضيع ذات صلة
