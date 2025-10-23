أمن الدولة يداهم في طرابلس.. ما القصة؟

Advertisement

تُنفّذ قوة كبيرة من في ، حملة مداهمات تستهدف عدداً من أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية الصادرة عن ، وذلك بناءً على إشارة المختص، بحسب ما ذكرته مندوبة " ".ووفق المعلومات، تم وضع عدد من المولدات المخالِفة بتصرّف جهاز الرقابة في بلدية طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.