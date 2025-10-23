Advertisement

لبنان

أمن الدولة يداهم في طرابلس.. ما القصة؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:05
تُنفّذ قوة كبيرة من مديرية أمن الدولة في طرابلس، حملة مداهمات تستهدف عدداً من أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
ووفق المعلومات، تم وضع عدد من المولدات المخالِفة بتصرّف جهاز الرقابة في بلدية طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
لبنان

