عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية

Advertisement

اختتم عضو تكتل " القوي"، النائب عطالله، جولته في ، التي شارك خلالها في مؤتمر LACD في بوسطن وزار عدداً من الولايات الأميركية، حيث التقى الجالية واستعرض معهم أبرز الوطنية والانتخابية والاجتماعية.ابتدأ عطالله جولته من بوسطن، قبل أن ينتقل إلى نيوجيرسي، حيث التقى الجالية ولبّى دعوة القنصل جون أبي حبيب في منزله. وأكد القنصل خلال اللقاء أن "للمغتربين اللبنانيين الحق في المشاركة بدور فاعل في بناء الدولة من خلال التصويت والترشح وتمثيل أنفسهم في الخارج".وأشار عطالله إلى رقم 44/2017، الذي منح اللبنانيين في الخارج الحق بالتصويت والترشح بدءاً من 2018، لافتاً إلى أن الهدف كان تمكينهم من انتخاب ممثلين عنهم والعمل على إيصال همومهم وقضاياهم إلى .في ولاية ميشيغان، التقى عطالله أبناء الجالية من الكورة، وتطرق إلى ملف النزوح السوري، موضحاً أن " أوضح أن لبنان ليس ملزماً بعودة اللاجئين السوريين"، مشيراً إلى أن لبنان لم يوقع على اتفاقية للاجئين لعام 1951 والبرتوكول الملحق بها لعام 1957، وأن البروتوكولات الموقعة مع المفوضية للاجئين تحدد مهلة محددة لإعادة اللاجئين أو إيجاد حلول بديلة لهم.وفي تكساس، لبّى عطالله دعوة رجل الأعمال نجاد فارس، بحضور القنصل سامر النجار وأستاذ الجامعات فيليب سالم، حيث أثنى على دور المغترب اللبناني ونجاحه في الخارج، مشيراً إلى مساهمة عائلة فارس في دعم التنمية المحلية منذ عكار وصولاً إلى بقية المناطق اللبنانية.اختتم عطالله جولته في كاليفورنيا، بحفل عشاء أقامه منسق LACD جورج موسى في لوس أنجلوس، بحضور عدد من أبناء الجالية، مؤكداً أهمية استمرار التواصل مع اللبنانيين في الخارج وتمثيلهم بشكل فعال.