تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة

أبرق رئيس السابق، ، إلى رئيسة وزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد.وأكد في برقية التهنئة أن انتخابها يشكل "لحظة تاريخية للشعب الياباني في ظل التحديات المحلية والعالمية المتصاعدة"، متمنياً لها "التوفيق والنجاح في مساعيها لتعزيز مكانة اليابان على المستويين الإقليمي والدولي".