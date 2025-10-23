Advertisement

لبنان

تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:26
أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، إلى رئيسة وزراء اليابان الجديدة، ساناي تاكايتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد.
وأكد جنبلاط في برقية التهنئة أن انتخابها يشكل "لحظة تاريخية للشعب الياباني في ظل التحديات المحلية والعالمية المتصاعدة"، متمنياً لها "التوفيق والنجاح في مساعيها لتعزيز مكانة اليابان على المستويين الإقليمي والدولي".
