لبنان
دريان استقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وسفير ألمانيا
Lebanon 24
23-10-2025
|
06:47
A-
A+
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية
،
الشيخ عبد
اللطيف
دريان
،
في دار
الفتوى
، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد الجروان، حيث تناول اللقاء عرض رسالة المجلس ورؤيته في تعزيز قيم التسامح والسلام.
وقال الجروان بعد اللقاء: "كان من الضروري التوقف في دار الفتوى لعرض رؤية المجلس على سماحته، وقد لمسنا دعماً واضحاً من فضيلته للمحبة والسلام، وتشجيعاً لدفع مسيرة المجلس بما يخدم الشعب اللبناني المحب للحياة والسلام، والمتطلع إلى تفاعل إيجابي مع
المجتمع الدولي
". وأضاف: "كل ما سمعناه من سماحته يؤكد دعم دار الفتوى للعمل الداعم لنشر قيم التسامح والسلام، ويعكس إيجابية الشعب اللبناني بكل مكوناته، ويدعونا للتفاعل مع هذه الإيجابية".
كما استقبل المفتي دريان، في وقت لاحق، سفير
ألمانيا
في
لبنان
، كورت
جورج
شتوكل-شتيلفريد، حيث تناول البحث الأوضاع العامة وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وألمانيا.
