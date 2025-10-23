مجموعة كبيرة من السوريين غادرت لبنان.. إليكم هذا البيان من الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في البيان الآتي:



"نظّمت المرحلة السادسة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، حيث غادرت مجموعة كبيرة من العائلات من معرض رشيد كرامي في عبر مركز الأمن العام الحدودي في العريضة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري".

