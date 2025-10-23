Advertisement

لبنان

في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1433067-638968255895238368.jpeg
Doc-P-1433067-638968255895238368.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، لا سيّما جرائم السّلب والنّشل، عند السّاعة 15:30 من تاريخ 1-10-2025 رصدت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء شرطة بيروت في وحدة شرطة بيروت شخصًا على متن درّاجة آليّة نوع ياماها لون أسود من دون لوحة تسجيل وهو ينشل حقيبة يد إحدى السّيّدات في محلّة كورنيش المزرعة ويلوذ بالفرار بعكس وجهة السّير نحو تقاطع جامع عبد الناصر.

من خلال المتابعة الفوريّة، وبعد عمليّة مطاردة، تمّ توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. ح. (تولد عام 2005، سوري)
أعيدت الحقيبة إلى الضّحيّة، وسُلّم الموقوف والدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة، حيث ادّعت السيّدة ضدّه بجرم النّشل، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على كورنيش المزرعة بيروت
lebanon 24
23/10/2025 17:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من البربير باتجاه كورنيش المزرعة
lebanon 24
23/10/2025 17:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من البربير كورنيش المزرعة
lebanon 24
23/10/2025 17:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من المتحف باتجاه البربير كورنيش المزرعة وناشطة على طرقات مار الياس وفردان الحمرا
lebanon 24
23/10/2025 17:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

عبد الناصر

القضاء ا

القضاء

بيروت

المعن

العلا

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2025-10-23
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24