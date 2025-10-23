في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، لا سيّما جرائم السّلب والنّشل، عند السّاعة 15:30 من تاريخ 1-10-2025 رصدت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء شرطة في وحدة شرطة بيروت شخصًا على متن درّاجة آليّة نوع ياماها لون أسود من دون لوحة تسجيل وهو ينشل حقيبة يد إحدى السّيّدات في محلّة كورنيش المزرعة ويلوذ بالفرار بعكس وجهة السّير نحو تقاطع .من خلال المتابعة الفوريّة، وبعد عمليّة مطاردة، تمّ توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى:م. ح. (تولد عام 2005، سوري)أعيدت الحقيبة إلى الضّحيّة، وسُلّم الموقوف والدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة، حيث ادّعت السيّدة ضدّه بجرم النّشل، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص.