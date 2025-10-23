Advertisement

لبنان

بري استقبل ميقاتي في عين التينة.. وعرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:18
استقبل  رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة وتناول اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية .
