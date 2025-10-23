29
لبنان
مفتي الجمهورية يستقبل المرشح لمركز نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي
Lebanon 24
23-10-2025
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي
الجمهورية اللبنانية
الشيخ
عبد اللطيف
دريان
المرشح لمركز نقيب الصيادلة في
لبنان
الدكتور
عبد الرحمن
مرقباوي، يرافقه وفد من الصيادلة،
ووضع مرقباوي المفتي دريان في أجواء الاستحقاق الانتخابي المرتقب في ٢٣ تشرين الثاني، عارضاً رؤيته للنقابة المقبلة، وأبرز ملامح برنامجه ومشاريعه التطويرية الهادفة إلى تعزيز دور الصيدلي/ة وخدمة القطاع الصحي والمواطنين والمواطنات.
كما جرى التباحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه الوطن والمهنة، فشدّد مرقباوي على أهميّة تحمّل المسؤوليّة في هذه المرحلة الدّقيقة التي تمرّ بها المهنة، مؤكّدًا عزمه على إعادة النّهوض بمهنة الصّيدلة التي تمسّ حياة المواطنين في مختلف المناطق اللّبنانية بشكل مباشر، من خلال مشاريع إصلاحية وخطط عملية تعيد الثقة بدور النقابة ومكانتها.
وقد تمنّى المفتي دريان للدكتور مرقباوي التوفيق والنجاح في الانتخابات المقبلة خدمةً للصيادلة والوطن.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة من اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها الدكتور مرقباوي مع جميع المرجعيات تأكيداً على نهجه الحواري وانفتاحه على مختلف المكونات خدمةً للنهوض بالنقابة والصيادلة وارساء نهج جديد من الادارة والقيادة.
