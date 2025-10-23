Advertisement

لبنان

بالصور.. آثار العدوان الإسرائيلي على البقاع

Lebanon 24
23-10-2025 | 08:17
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة العامة أن الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي على السلسلتين الشرقية والغربية أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن سقوط شهيدين: أحدهما في جنتا والآخر في شمسطار.
وكانت قد انتشرت صور لأضرار في بلدة شمسطار طالت مسجدًا ومنازل ومحالًا تجارية جرّاء العدوان الأخير.
 
