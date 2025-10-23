بالصور.. آثار العدوان الإسرائيلي على البقاع

Advertisement

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في أن التي شنّها الجيش على السلسلتين الشرقية والغربية أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن سقوط شهيدين: أحدهما في جنتا والآخر في .وكانت قد انتشرت صور لأضرار في بلدة شمسطار طالت مسجدًا ومنازل ومحالًا تجارية جرّاء العدوان الأخير.