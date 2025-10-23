Advertisement

لبنان

النفايات في الشوارع.. وبلدية تناشد

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:49
استنكر أهالي بلدة يحمر الشقيف وجمعية "أمواج العطاء" قرار إقفال مكب النفايات في البلدة، الذي أدى إلى تراكم القمامة في الشوارع وانتشارها في الأحياء. وأشاروا إلى تجمع الحيوانات الشاردة حول النفايات، ما يزيد خطر الهجوم على المارة ونقل الأمراض، إضافة إلى عودة ظاهرة حرق النفايات التي تسبب أضراراً بيئية وصحية جسيمة.
وطالب الأهالي والجمعية الجهات المعنية بإعادة فتح المكب بشكل عاجل، والعمل على حلول سريعة ومستدامة لضمان سلامة السكان وحماية البيئة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24