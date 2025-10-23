خضر يصدر تعميماً الى بلديات محافظة الهرمل

Advertisement

أصدر محافظ تعميما موجها في كتاب إلى كافة البلديات واتحادات البلديات في المحافظة، طالب فيه ب"التشدد في المراقبة للحفاظ على الحرجية"، مشيرا إلى أنه "تكثر مع بداية فصل الصيف من كل عام عمليات قطع الأشجار لاستعمال الحطب الناتج للتدفئة أو لصناعة الفحم أو للإتجار به، الأمر الذي يعتبر تعديا على الثروة الحرجية ويعاقب عليه القانون، بالإضافة إلى الأضرار البيئية".وتابع: "من منطلق حرصنا على الثروة الحرجية وسلامة البيئة، يطلب إليكم التشدد في مراقبة الأحراج، وتكليف الشرطة البلدية بذلك لمنع قيام أية أعمال قطع للأشجار، وإبلاغ القوى الأمنية الموجودة عن أية مخالفة تضبط او تعدٍّ، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين والمخالفين من قبل المختص، كما إيلاء هذا الأمر بالغ الأهمية، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية".