لبنان

قبل دخولها إلى مخيم عين الحلوة.. ضبط سيارة وهذا ما كان داخلها

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:19
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنه تم ضبط سيارة تحتوي على كميات من المخدرات على حاجز، وكانت معدّة للدخول إلى مخيم عين الحلوة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24