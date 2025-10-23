Advertisement

لبنان

خريش يبحث مع تجمع الصناعيين في البقاع إجراءات السلامة العامة في المصانع

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:37
A-
A+

Doc-P-1433142-638968344230868309.png
Doc-P-1433142-638968344230868309.png photos 0
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في مكتبه في المديرية العامة، وفدا من شركة EEE الهندسية للمصاعد والمعدات، ضم المدير العام جوزيف مسعود ومدير المبيعات أنيس شكّور، ومدير الصيانة سليم غريزي، ومدير العمليات كلود باخوس.
وقدم الوفد خلال اللقاء عرضا حول أبرز الخدمات والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الشركة في مجال المصاعد والمعدات الهندسية، وجرى التداول في سبل التعاون المستقبلي بما يلبّي احتياجات العمل في الدفاع المدني.

واستقبل خريش المهندس جوي ألكسندر حرب وتم التباحث في سبل التعاون المستقبلي في مجال تصميم المشاريع المقبلة الخاصة بالدفاع المدني، والتي تهدف إلى تطوير بيئة عمل حديثة تعتمد على أحدث التقنيات والمعايير الهندسية المتقدّمة. كما تم الاتفاق على العمل لتحضير خرائط لمبانٍ نموذجية للدفاع المدني. 

ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي إلى تعزيز كفاءة المراكز وتجهيزها بما يواكب التطوّر التقني والعملي، تأكيداً لدور الدفاع المدني الريادي في خدمة المواطن وحماية المجتمع.

كما استقبل الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله، ومدير وحدة إدارة مشروع "ادارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر في لبنان" المنفذ من وزارة البيئة العميد كمال كمال، يرافقهما أعضاء وحدة إدارة المشروع : مونيا حمدان، فريد طربيه، رامي صقر، ومنال فلفلي.

وقد جرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ولا سيما في مجال التنسيق الميداني في المناطق المعرّضة لمخاطر حرائق الغابات، وتطوير آليات الاستجابة والتدريب وتبادل الخبرات، بما يسهم في الحد من مخاطر الحرائق وحماية الثروة الحرجية في لبنان.

كذلك التقى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع السيد نقولا أبو فيصل.وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ولا سيما في ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة في المصانع والمنشآت الصناعية في منطقة البقاع.

ومن الزوار رئيس بلدية الدامور المهندس جان غفري. وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين المديرية والبلدية في مجالات السلامة العامة، ودعم مراكز الدفاع المدني في نطاق البلدة.  (الوكالة الوطنية)
