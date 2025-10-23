Advertisement

لبنان

عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:40
أدان رئيس الجمهورية جوزاف عون الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان في مستهل جلسة الوزراء، وقال إنه يتابع الامر مع الدول المعنية ولجنة الميكانزم، إلا أنه لم يتطرّق إلى موضوع التفاوض مع إسرائيل.
وأرجأ عون البند المتعلق بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل كتاب العدل إلى الجلسة المقبلة بعد مغادرة وزير العدل عادل نصار لارتباطه بموعد سابق. (الجديد)
