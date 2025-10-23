Advertisement

لبنان

مرقص يستقبل وفد "فرانس ميديا موند" ويعلن مبادرات جديدة مع إذاعة وتلفزيون لبنان

Lebanon 24
23-10-2025 | 10:56
Doc-P-1433176-638968391724908646.png
Doc-P-1433176-638968391724908646.png photos 0
استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه ، وفدا من "فرانس ميديا موند" برئاسة مسؤول التوزيع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا أحمد الشيخ ، في حضور رئيسة مجلس ادارة المديرة العامة ل"تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار نداف، حيث تم تأكيد التعاون بين الجانبين والإعلان عن مبادرات جديدة تشمل "إذاعة لبنان" و "تلفزيون لبنان".
وقال الشيخ بعد اللقاء :"ترأست اليوم وفدا من مؤسسة "فرانس ميديا موند" التي تضم إذاعة "مونتي كارلو"، واذاعة فرنسا الدولية وقناة فرنسا 24 الاخبارية، وزرت وزير الاعلام وبحثنا في سبل التعاون بين مؤسساتنا ووزارة الاعلام وتلفزيون لبنان، والاذاعة اللبنانية الناطقة بالفرنسية والتي تبث على موجة 96,2 والتي تقدم لها مؤسستنا 10 ساعات برامج باللغة الفرنسية يوميا، كذلك تطرقنا الى سبل التعاون مع إذاعة لبنان في مجال تحسين البث ومعنا ضمن الوفد مهندس مسؤول عن البث في العالم كله. وزرنا أيضا استديو الإذاعة ونحن نفكر بتزويده بتجهيزات جديدة، أما بالنسبة الى تلفزيون لبنان فلدينا تواصل دائم مع الدكتورة اليسار نداف في خصوص التعاون في أمور عدة، من بينها الصورة، "اللوغو" وجودة الارسال".

وأشار الشيخ الى "وجود بروتوكول تفاهم مع وزارة الاعلام هو من اقدم البروتوكولات التي وقعت عليه مؤسستنا مع العالم العربي وسنعيد تجديده".
 
