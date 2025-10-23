مرقص يستقبل وفد "فرانس ميديا موند" ويعلن مبادرات جديدة مع إذاعة وتلفزيون لبنان

Advertisement

استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول في مكتبه ، وفدا من "فرانس ميديا موند" برئاسة مسؤول التوزيع والتطوير في منطقة و أحمد الشيخ ، في حضور رئيسة مجلس ادارة المديرة العامة ل"تلفزيون " الدكتورة اليسار نداف، حيث تم تأكيد التعاون بين الجانبين والإعلان عن مبادرات جديدة تشمل "إذاعة لبنان" و "تلفزيون لبنان".وقال الشيخ بعد اللقاء :"ترأست اليوم وفدا من مؤسسة "فرانس ميديا موند" التي تضم إذاعة "مونتي كارلو"، واذاعة الدولية وقناة فرنسا 24 الاخبارية، وزرت وزير الاعلام وبحثنا في سبل التعاون بين مؤسساتنا ووزارة الاعلام وتلفزيون لبنان، والاذاعة الناطقة بالفرنسية والتي تبث على موجة 96,2 والتي تقدم لها مؤسستنا 10 ساعات برامج باللغة يوميا، كذلك تطرقنا الى سبل التعاون مع إذاعة لبنان في مجال تحسين البث ومعنا ضمن الوفد مهندس مسؤول عن البث في . وزرنا أيضا استديو الإذاعة ونحن نفكر بتزويده بتجهيزات جديدة، أما بالنسبة الى تلفزيون لبنان فلدينا تواصل دائم مع الدكتورة اليسار نداف في خصوص التعاون في أمور عدة، من بينها الصورة، "اللوغو" وجودة الارسال".وأشار الشيخ الى "وجود تفاهم مع وزارة الاعلام هو من اقدم البروتوكولات التي وقعت عليه مؤسستنا مع العالم العربي وسنعيد تجديده".