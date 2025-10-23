Advertisement

لبنان

رسميًا... لبنان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:03
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على الاتفاقية مع الجانب القبرصي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بحسب ما أفادت معلومات صحافية.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24