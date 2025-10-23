Advertisement

لبنان

بالصورة... الجيش الإسرائيليّ: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:16
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "خلال عملية ليلية جرت امس، اعتقلت القوات الإسرائيليّة من لواء الجبال 810، بتعاون مع أفراد الوحدة 504، عددًا من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة قمة جبل الشيخ في سوريا".
وأضاف أدرعي عبر "إكس": "في اطار العملية رصدت القوات الإسرائيليّة تحركات مشبوهة لتقوم فور ذلك باعتقال المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب الأسلحة، كما تمت مصادرة الأسلحة".
 
 
