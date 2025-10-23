بالصورة... الجيش الإسرائيليّ: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

Advertisement

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "خلال عملية ليلية جرت امس، اعتقلت القوات الإسرائيليّة من لواء الجبال 810، بتعاون مع أفراد الوحدة 504، عددًا من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي إلى الأراضي في منطقة قمة في ".وأضاف أدرعي عبر "إكس": "في اطار العملية رصدت القوات الإسرائيليّة تحركات مشبوهة لتقوم فور ذلك باعتقال المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب الأسلحة، كما تمت مصادرة الأسلحة".