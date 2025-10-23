26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصورة... الجيش الإسرائيليّ: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان
Lebanon 24
23-10-2025
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "خلال عملية ليلية جرت امس، اعتقلت القوات الإسرائيليّة من لواء الجبال 810، بتعاون مع أفراد الوحدة 504، عددًا من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي
السورية
إلى الأراضي
اللبنانية
في منطقة قمة
جبل الشيخ
في
سوريا
".
Advertisement
وأضاف أدرعي عبر "إكس": "في اطار العملية رصدت القوات الإسرائيليّة تحركات مشبوهة لتقوم فور ذلك باعتقال المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب الأسلحة، كما تمت مصادرة الأسلحة".
مواضيع ذات صلة
بالصورة: الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا
Lebanon 24
بالصورة: الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا
23/10/2025 20:12:53
23/10/2025 20:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا عملية تهريب أسلحة من منطقة جبل الشيخ في سوريا إلى لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا عملية تهريب أسلحة من منطقة جبل الشيخ في سوريا إلى لبنان
23/10/2025 20:12:53
23/10/2025 20:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
Lebanon 24
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
23/10/2025 20:12:53
23/10/2025 20:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
23/10/2025 20:12:53
23/10/2025 20:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الإسرائيلي
جبل الشيخ
اللبنانية
إسرائيل
السورية
باسم ال
قمة جبل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصريح جديد لبرّي بشأن الانتخابات النيابية... هذا مضمونه
Lebanon 24
تصريح جديد لبرّي بشأن الانتخابات النيابية... هذا مضمونه
13:02 | 2025-10-23
23/10/2025 01:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أبرز مقرّرات جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
هذه أبرز مقرّرات جلسة مجلس الوزراء
12:53 | 2025-10-23
23/10/2025 12:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة إسرائيليّة تتسبّب باندلاع حريق في سهل الخيام
Lebanon 24
قنبلة إسرائيليّة تتسبّب باندلاع حريق في سهل الخيام
12:38 | 2025-10-23
23/10/2025 12:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسوي: المجتمع الدولي متواطئ بصمته على جرائم العدو ضد لبنان
Lebanon 24
الموسوي: المجتمع الدولي متواطئ بصمته على جرائم العدو ضد لبنان
12:22 | 2025-10-23
23/10/2025 12:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2025-10-23
تصريح جديد لبرّي بشأن الانتخابات النيابية... هذا مضمونه
13:00 | 2025-10-23
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
12:53 | 2025-10-23
هذه أبرز مقرّرات جلسة مجلس الوزراء
12:38 | 2025-10-23
قنبلة إسرائيليّة تتسبّب باندلاع حريق في سهل الخيام
12:22 | 2025-10-23
الموسوي: المجتمع الدولي متواطئ بصمته على جرائم العدو ضد لبنان
12:13 | 2025-10-23
الريجي تحتفل بتسعين عاماً من العمل والإنتاج
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 20:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 20:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 20:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24