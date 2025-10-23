Advertisement

لبنان

كان يلهو مع رفيقه ببندقية صيد... إصابة طفل بطلقٍ ناريّ في بطرماز

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:06
أُصيب طفل في بلدة بطرماز - الضنية، بطلق ناريّ عن طريق الخطأ.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، كان الطفل يلهو مع رفيقه الذي كان يحمل بندقية صيد.
 
ونُقل الطفل المصاب على الفور إلى المستشفى الحكومي في طرابلس لتلقي العلاج.
 
 
 
