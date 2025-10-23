Advertisement

ذكر تقريرٌ لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، أنّ "الجيش الإسرائيليّ أجرى تدريباً لمدّة 30 ساعة، للتمرّن على المعارك الدفاعية على امتداد الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي، بهدف الإستعداد لمحاولة هجوم شبيه بـ7 تشرين الأوّل من ".وأشار التقرير الذي ترجمه " "، إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ تدرّب في أحد السيناريوهات، على القدرة على الردّ على هجوم مفاجئ على نهاريا، التي يسكنها عشرات الآلاف من السكان، في حال حاول مسلّحون التسلل جوّاً وبرّاً وبحراً للسيطرة على المدينة.ووفق الصحيفة الإسرائيليّة، "تعامل الجيش الإسرائيليّ مع محاولات محاكاة للسيطرة على بلدات إضافيّة في شمال ، ومنشآت تابعة للجيش ، ومواقع استيطانية على طول الحدود".وأضافت أنّه "في مساء يوم الأربعاء، دخل التمرين مرحلته الثانية، حيث انتقل الجيش الإسرائيليّ من الدفاع إلى الهجوم داخل الأراضي . وخلال الليل، طُلب من القوات الإسرائيليّة التدرّب على سيناريوهات تتعلق بمنع تهريب الرهائن من الأراضي إلى لبنان".وقال ضابط كبير لـ"جيروزاليم بوست"، إنّ "هناك أماكن فشلت فيها الإسرائيليّة فشلاً ذريعاً في أداء مهامها، وإنّ الوحدات اضطرت أحياناً إلى استبدالها أثناء التمرين أو التعافي من انتكاسات كبيرة".وعن سيناريو نهاريا وهجمات أخرى في ، قال الضابط الإسرائيليّ، إنّه "تمّ التدريب على تنسيق مكثف مع سلاح الجوّ الإسرائيلي، إلى جانب اشتباكات أصغر وأكبر نطاقاً في مواقع مختلفة".وتابعت الصحيفة: "بحسب الجيش الإسرائيليّ، يبقى السؤال مطروحاً عما إذا كان " " لا يزال قادراً على تحدي إسرائيل في سيناريو متطرّف. وفي هذا الإطار، وقال ضابط إسرائيليّ كبير: "في هذه المرحلة، هل يمكنهم تنفيذ شيء مشابه لما تدربنا عليه، كما فعلوا من قبل؟ على الأرجح لا. لكن نقطة انطلاقنا هي الاستعداد للإحتمالات السهلة والصعبة. لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث".وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنّ "الجيش الإسرائيليّ أقرّ أنّ أيّ هجوم لـ"حزب الله" قد يكون مفاجئاً".وقال الضابط الإسرائيليّ الكبير إنّ "قدرات "حزب الله" تضرّرت بشدّة، لكنّه لا يزال يُحاول".ولفتت "جيروزاليم بوست"، إلى أنّ "منظمي التدريب وضعوا سيناريوهات بناءً على قدرات "حزب الله" قبل الحرب، حتى أنهم بالغوا في تقدير قوّته لاختبار جاهزيته".وأضاف الضابط: "لقد جاؤوا من البحر، من اتجاهات متعددة، وليس فقط فوق الماء. في البحر، مهمة البحرية هي إيقافهم. على البرّ، تمنحنا عملياتنا المستمرة داخل لبنان ميزتين: مسح قصير المدى لضمان عدم إعادة بناء "حزب الله"، وتنظيم طويل المدى للمنطقة العازلة الأمنية لتصعيب شنّ هجمات عليهم".