لبنان

الجيش الإسرائيليّ يزعم: هذا ما قصفناه في عربصاليم

Lebanon 24
23-10-2025 | 13:52
زعم جيش العدوّ الإسرائيليّ، أنّه "استهدف مستودع أسلحة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية، تمّ استخدامه للدفع بمخططات ضدّ إسرائيل".
