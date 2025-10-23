Advertisement

لبنان

هذه حصيلة "غارة عربصاليم"

Lebanon 24
23-10-2025 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1433245-638968501122043814.jpg
Doc-P-1433245-638968501122043814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ادى العدوان الاسرائيلي على بلدة عربصاليم إلى استشهاد مواطنة وجرح 3 أشخاص آخرين.

ونقل جثمان الشهيدة والجرحى إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة تُعلن حصيلة الغارة الإسرائيليّة على عربصاليم
lebanon 24
23/10/2025 23:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة على عربصاليم... ماذا استهدفت إسرائيل؟ (فيديو)
lebanon 24
23/10/2025 23:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حصيلة الغارات الإسرائيليّة على الجنوب وشمسطار
lebanon 24
23/10/2025 23:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": ارتفاع حصيلة الغارات على البقاع الى شهيدين
lebanon 24
23/10/2025 23:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى نبيه بري

نبيه بري

النبطية

نبيه بر

بري ال

دوان

نبيه

شهيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:48 | 2025-10-23
15:29 | 2025-10-23
15:16 | 2025-10-23
15:08 | 2025-10-23
14:50 | 2025-10-23
14:36 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24