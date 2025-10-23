Advertisement

لبنان

"ستشكل صدمة"... عقوبات أميركية مرتقبة على شخصيات لبنانية!

Lebanon 24
23-10-2025 | 13:24
أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، بأنه "يتم التحضير لعقوبات اميركية على شخصيات لبنانية ستكشل صدمة ونقطة تحول في المعطى السياسي في البلد على خلفية اتهامات بتسهيل نقل اموال لحزب الله".

حزب الله

دبلوماسي

لبنان

ماسي

دبلو

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24