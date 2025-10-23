Advertisement

لبنان

مسرح كركلَّا في معرض الصين الدولي

Lebanon 24
23-10-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1433259-638968531283692684.png
Doc-P-1433259-638968531283692684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت "رابطة مسارح طريق الحرير الدولية" (SRILT)في الصين "المعرض الدولي للفنون الأدائية"، ودعت إليه أحد أعضاء مجلسها التنفيذي المخرج إيفان كركلا ممثلًا مسرح كركلَّا.
Advertisement

كما ودعت مؤسسات فنية وثقافية من مختلف أنحاء العالم إلى دار أوبرا غوانغجو.

وكان هدف المعرض تعزيز الحوار الثقافي العابر الحدود، وتطوير العلاقات بين مؤسسات فنية تمثل الفن والثقافة والتراث في بلدانها.

بعد اللقاء العام، التقى إيفان كركلَّا بالمدير العام لدار أوبرا غوانغجو، هوو جيانهوا، وعرضا لسبل التعاون والتبادل الثقافي المستقبلي بين المؤسستين.

وبعد المعرض توجّه كركلَّا إلى بكين ملبيًا دعوة رئيس المركز الوطني للفنون الأدائية ((NCPA، اوانغ نينغ، وبحث معه سبل تطوير الإنتاج الفني والتعاون الثقافي بين المؤسستين، تمتينًا العلاقات الثقافية بين الصين ولبنان.

ولأن مسرح كركلَّا يحمل منذ ما يزيد عن نصف قرن رسالة لبنان والثقافة العربية على أكبر المسارح ودور الأوبرا في العالم، أَطْلَع إيفان كركلَّا رئيسَ "المركز" على نجاح عروض مسرح كركلَّا على مسرح البولشوي في موسكو الصيف الماضي.

كما وناقشا أهمية القمة الصينية-العربية التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ لعام 2026، وهي محطة بارزة في مسار العلاقات الصينية-العربية، ونموذجٌ للوحدة والتعاون بين الدول لتعميق الثقة السياسية المتبادَلَة، وتعزيز التبادل الثقافي والإنساني، وبناء شراكة صينية-عربية متقدمة لمستقبل مشترك ساطع.

 
مواضيع ذات صلة
افتتاح موسم الأوركسترا الشرق - عربية من معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
23/10/2025 23:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ينطلق في هذا التاريخ!
lebanon 24
23/10/2025 23:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
23/10/2025 23:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" يعيد الحياة إلى معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
23/10/2025 23:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

المركز الوطني

المدير العام

رئيس المركز

المستقبل

جين بينغ

الصينية

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:48 | 2025-10-23
15:29 | 2025-10-23
15:16 | 2025-10-23
15:08 | 2025-10-23
14:36 | 2025-10-23
14:28 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24