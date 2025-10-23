مسرح كركلَّا في معرض الصين الدولي

Advertisement

نظمت "رابطة مسارح طريق الحرير الدولية" (SRILT)في "المعرض الدولي للفنون الأدائية"، ودعت إليه أحد أعضاء مجلسها التنفيذي المخرج إيفان كركلا ممثلًا مسرح كركلَّا.كما ودعت مؤسسات فنية وثقافية من مختلف أنحاء العالم إلى دار أوبرا غوانغجو.وكان هدف المعرض تعزيز الحوار الثقافي العابر الحدود، وتطوير العلاقات بين مؤسسات فنية تمثل الفن والثقافة والتراث في بلدانها.بعد اللقاء العام، التقى إيفان كركلَّا بالمدير العام لدار أوبرا غوانغجو، هوو جيانهوا، وعرضا لسبل التعاون والتبادل الثقافي المستقبلي بين المؤسستين.وبعد المعرض توجّه كركلَّا إلى ملبيًا دعوة رئيس للفنون الأدائية ((NCPA، اوانغ نينغ، وبحث معه سبل تطوير الإنتاج الفني والتعاون الثقافي بين المؤسستين، تمتينًا العلاقات الثقافية بين الصين ولبنان.ولأن مسرح كركلَّا يحمل منذ ما يزيد عن نصف قرن رسالة والثقافة العربية على أكبر المسارح ودور الأوبرا في العالم، أَطْلَع إيفان كركلَّا رئيسَ "المركز" على نجاح عروض مسرح كركلَّا على مسرح البولشوي في الصيف الماضي.كما وناقشا أهمية القمة الصينية-العربية التي أعلن عنها الرئيس شي لعام 2026، وهي محطة بارزة في مسار العلاقات الصينية-العربية، ونموذجٌ للوحدة والتعاون بين الدول لتعميق الثقة السياسية المتبادَلَة، وتعزيز التبادل الثقافي والإنساني، وبناء شراكة صينية-عربية متقدمة لمستقبل مشترك ساطع.