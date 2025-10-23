Advertisement

لبنان

مجلس العمد في القومي عقد أولى جلساته

Lebanon 24
23-10-2025 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1433267-638968548316843687.jpg
Doc-P-1433267-638968548316843687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس العمد في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، جلسته الأولى بعد مرسوم تعيينه، برئاسة رئيس الحزب ربيع بنات، في مركز الحزب في الروشة، حيث قدّم بنات مداخلة تناولت جملةً من العناوين المرتبطة بالخطة الحزبية المقرّر إعدادها لتكون خارطة طريق لمستقبل العمل الحزبي خلال الأعوام المقبلة.
Advertisement

وأشار إلى "الأخطار التي تحيط بأمتنا وكياناتها، والدور الملقى على عاتقنا كقوميين اجتماعيين لمواجهة التحديات والأهداف التي يعمل العدو على ترجمتها في مجتمعنا وأمتنا".

واعتبر أن "خطة تقسيم الشام عملية منهجية تخدم مشروع العدو"، وأن "مواجهتها تتطلب تضافر الجهود في هذا الاطار"، معتبرًا أن الحزب هو رأس حربة في مواجهة هذا المشروع.

كما واعتبر بنات أن "تفعيل النشاط في العراق والأردن هو واجب على قيادة الحزب، كون التحديات باتت كبيرة، والعدو يستهدف مختلف الكيانات في سبيل فرض مشاريع التطبيع والاستسلام".

وكذلك لفت إلى أن "الهجمة التي تتعرض لها المقاومة كفكرة وكحركة في أمتنا نابعة من خلفيةِ التعرّض والقضاء على عوامل قوتنا لتسهيل الطريق على عدونا لتمرير مشاريعه وأهدافه في السيطرة الميدانية والعسكرية والاقتصادية، وصولًا إلى تحقيق مشروع ما يُسمّى بـ(إسرائيل الكبرى)".

وتحدّث أيضا عن "ضرورة حفاظ القوميين على جهوزية تامة فيما يخص أي طارئ على الجبهة مع العدو، بخاصة وأن البلاد تمرّ في حال عدوان مستمر لم يتوقّف".

وفي هذا الإطار، أكّد بنات "موقف الحزب ورفضه المطلق لما يُحكى عن مفاوضات مع العدو، على اعتبار أنّها مقدّمة لمشروع انصياع يتخلّى عن الأرض والحقوق"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "إيلاء موضوع الأسرى في المعتقلات أهمية كبرى، توازي المسائل المطروحة".
مواضيع ذات صلة
القومي ينتخب رئيسا للمجلس وناموسا في جلسته الأولى
lebanon 24
23/10/2025 23:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
lebanon 24
23/10/2025 23:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إنضمام قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعدد من الضباط إلى جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
23/10/2025 23:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة البرلمان الإیراني: جلسة طارئة للجنة الأمن القومي بحضور عراقجي لبحث الاتفاق مع وکالة الطاقة الذریة
lebanon 24
23/10/2025 23:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب السوري القومي الاجتماعي

الحكومة اللبنانية

رئيس الحزب

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

العراق

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:48 | 2025-10-23
15:29 | 2025-10-23
15:08 | 2025-10-23
14:50 | 2025-10-23
14:36 | 2025-10-23
14:28 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24