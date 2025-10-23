مجلس العمد في القومي عقد أولى جلساته

Advertisement

عقد مجلس العمد في " "، جلسته الأولى بعد مرسوم تعيينه، برئاسة ربيع بنات، في مركز الحزب في الروشة، حيث قدّم بنات مداخلة تناولت جملةً من العناوين المرتبطة بالخطة الحزبية المقرّر إعدادها لتكون خارطة طريق لمستقبل العمل الحزبي خلال الأعوام المقبلة.وأشار إلى "الأخطار التي تحيط بأمتنا وكياناتها، والدور الملقى على عاتقنا كقوميين اجتماعيين لمواجهة التحديات والأهداف التي يعمل العدو على ترجمتها في مجتمعنا وأمتنا".واعتبر أن "خطة تقسيم عملية منهجية تخدم مشروع العدو"، وأن "مواجهتها تتطلب تضافر الجهود في هذا الاطار"، معتبرًا أن الحزب هو رأس حربة في مواجهة هذا المشروع.كما واعتبر بنات أن "تفعيل النشاط في والأردن هو واجب على قيادة الحزب، كون التحديات باتت كبيرة، والعدو يستهدف مختلف الكيانات في سبيل فرض مشاريع التطبيع والاستسلام".وكذلك لفت إلى أن "الهجمة التي تتعرض لها كفكرة وكحركة في أمتنا نابعة من خلفيةِ التعرّض والقضاء على عوامل قوتنا لتسهيل الطريق على عدونا لتمرير مشاريعه وأهدافه في السيطرة الميدانية والعسكرية والاقتصادية، وصولًا إلى تحقيق مشروع ما يُسمّى بـ(إسرائيل الكبرى)".وتحدّث أيضا عن "ضرورة حفاظ القوميين على جهوزية تامة فيما يخص أي طارئ على مع العدو، بخاصة وأن البلاد تمرّ في حال عدوان مستمر لم يتوقّف".وفي هذا الإطار، أكّد بنات "موقف الحزب ورفضه المطلق لما يُحكى عن مفاوضات مع العدو، على اعتبار أنّها مقدّمة لمشروع انصياع يتخلّى عن الأرض والحقوق"، داعيًا إلى "إيلاء موضوع الأسرى في المعتقلات أهمية كبرى، توازي المسائل المطروحة".