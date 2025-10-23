ممر رئاسة المجلس النيابي الزامي انتخابيا وتحرك معارضيه "لن ينفع"

Advertisement

وترافق ذلك مع تشكيل قوة ضغط على رئيس الجمهورية ، تمثلت في الوفد النيابي الذي زاره في ، لحضّه على دعم مشروع القانون المقترح ودفع في اتجاه إقراره.في المقابل، يوحي الرئيسان عون ونواف سلام، بأنّهما يتعاملان بحذرٍ وتأنٍ مع تحرك الكتل النيابية التي استعانت بهما لتجاوز حاجز رئاسة المجلس، وذلك على نحو يؤشر إلى أنّهما يميلان إلى تفادي الإنزلاق نحو أي احتكاك مع .اياً يكن الأمر، تلفت مصادر نيابية مستقلة إلى أنّ ما يفعله معارضو بري لن يجدي نفعاً، وانّ الاستقواء عليه برئيسي الجمهورية والحكومة لن يؤدي إلى نتيجة، لأنّه حتى لو أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون الذي قدّمه رجي في شأن تصويت المغتربين، فإنّ القرار بإدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية من عدمه يعود إلى بري، «وبالتالي مهما لفّوا وداروا فلا مناص في نهاية المطاف من عبور ممر رئاسة المجلس الإلزامي».وتشير المصادر إلى انّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه عدد من النواب، هو في الأساس أكثر الحاحاً وإلزامية من مشروع القانون، ولم يطرحه رئيس المجلس على الهيئة العامة، الأمر الذي يعني انّ مصير مشروع رجي لن يكون أفضل ما دام التوافق السياسي حول نمط تصويت المغتربين لا يزال متعذراً. وتعتبر المصادر، انّ بري «شخصية محنكة ليس من السهل اللعب معها»، مشدّدة على انّ التكتيكات التي يستخدمها خصومه لإخضاعه هي مضيعة للوقت، والأجدى هو التفاهم معه بدل تحدّيه.وتوضح المصادر، انّ سبب إصرار بعض الجهات السياسية على إشراك المغتربين في الاقتراع لـ 128 نائباً يعود إلى معرفتها بالتأثير الوازن الذي سيكون لأصواتهم على النتائج النهائية. وتلفت المصادر، إلى انّ ارقام الانتخابات السابقة أظهرت أنّ حزب «الكتائب» نال نحو 40 في المئة من أصوات المغتربين و «القوات» نحو 30 في المئة و «التغييريون 25» في المئة تقريباً. «وهذه النسب او ما شابهها ستصنع فارقاً لمصلحة تلك الأطراف في أي انتخابات مقبلة. في حين انّ وحلفاءه لا يملكون الفرص نفسها في دول الانتشار، بفعل القيود السياسية التي تكبّل ناخبيهم من جهة، وتحول دون امتلاك مرشحيهم هامش حركة واسع لخوض الحملات في الخارج من ناحية أخرى.