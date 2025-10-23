كرامي مع رؤية وطنية للسلاح: التموضع السياسي ليس انقلاباً

Advertisement

كتب كمال ذبيان في" الديار": بعد التحولات التي حصلت منذ حوالى عام، بانتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وترؤس نواف سلام حكومة الأولى، وهو لم يكن متوقعاً، كان اسم الرئيس متداولاً وسمي من قبل نواب، قبل ان يحصل تفاهم أميركي – على اسم سلام، ومعه بدأ التحول في الساحة السياسية السنية، باتجاه التموضع في "الحضن العربي" الذي تتقدمه ، التي لها دور فاعل في ، حيث أرست "اتفاق " الذي رسم خريطة طريق للاصلاح في النظام السياسي اللبناني. فالتموضع الذي اتخذه رئيس " الكرامة" فيصل كرامي بأن يكون في خط الانتماء العربي ليس طارئاً، وهو المستمد من تاريخ آل كرامي على مدى عقود، والذي يحدد تحالفاته دون الانقلاب على المبادىء الوطنية والثوابت القومية، وفق ما يؤكد في مواقفه التي لا يعتبرها انتقالاً من خط سياسي الى آخر وفق مصادره، بل قراءة لواقع سياسي يتغير، فلا يمكن ان يتم التعاطي مع ما حصل ويحصل وكأن شيئاً لم يتغير، كمثل سقوط النظام في ، ووصول سلطة جديدة فيها. وحصول تطور عسكري من العدو الاسرائيلي ، الذي اعلن رئيس حكومته بنيامين انه قاتل على سبع جبهات وانتصر بدعم أميركي، ويعلن عن "شرق أوسط جديد".من هنا، فان كرامي وبحسب مصادره ثابت على مواقفه، برفض قاطع لأي تنازل عن الارض، أو مفاوضات مباشرة مع العدو الاسرائيلي، ويؤيد حصر السلاح بيد الدولة، لكنه يجب ان يكون في اطار رؤية وطنية، تحمي لبنان من العدوان الاسرائيلي وتحفظ حقه في الدفاع عن ارضه، حيث يتعرض لاعتداءات متواصلة واغتيالات متكررة، دون ان ينفذ العدو الاسرائيلي القرارات الدولية ، ومنها ما تم الاتفاق عليه من وقف لاطلاق النار قبل عام، ولم يلتزم به العدو الاسرائيلي.فهذه الثوابت هي من المبادىء التي يؤمن بها كرامي، تؤكد مصادره، فهو يرفض ربط سحب السلاح بالمساعدات الدولية، وان هو الجهة الشرعية التي تتابع ما يجري في جنوب الليطاني دون أي عائق من احد في لبنان.ويحاول كرامي من خلال لقاءاته واتصالاته، ومع تعزيز علاقته بالمملكة العربية السعودة، ان يؤسس لحالة سياسية وطنية، وهو عندما كرّم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بقاعصفرين خلال الصيف المنصرم، فللتأكيد على خط الاعتدال للطائفة السنية، التي هي شريك أساسي في تكوين النظام السياسي والسلطة. وتشير مصادره الى ان ممارسة رئيس الجمهورية لا تشوبها شائبة لجهة موقفه الوطني، وان حصلت بعض التباينات مع رئيس الحكومة، تقول مصادر كرامي ، الذي يؤكد على ان الثوابت الوطنية لا تتغير، وتبقى التحالفات السياسية ضمن المصالح المتبادلة.