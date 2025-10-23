Advertisement

لبنان

كرامي مع رؤية وطنية للسلاح: التموضع السياسي ليس انقلاباً

Lebanon 24
23-10-2025 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1433332-638968821161126998.png
Doc-P-1433332-638968821161126998.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب كمال ذبيان في" الديار": بعد التحولات التي حصلت منذ حوالى عام، بانتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وترؤس نواف سلام حكومة العهد الأولى، وهو لم يكن متوقعاً، كان اسم الرئيس ميقاتي متداولاً وسمي من قبل نواب، قبل ان يحصل تفاهم أميركي – سعودي على اسم سلام، ومعه بدأ التحول في الساحة السياسية السنية، باتجاه التموضع في "الحضن العربي" الذي تتقدمه السعودية، التي لها دور فاعل في لبنان، حيث أرست "اتفاق الطائف" الذي رسم خريطة طريق للاصلاح في النظام السياسي اللبناني. فالتموضع الذي اتخذه رئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي بأن يكون في خط الانتماء العربي ليس طارئاً، وهو المستمد من تاريخ آل كرامي على مدى عقود، والذي يحدد تحالفاته دون الانقلاب على المبادىء الوطنية والثوابت القومية، وفق ما يؤكد في مواقفه التي لا يعتبرها انتقالاً من خط سياسي الى آخر وفق مصادره، بل قراءة لواقع سياسي يتغير، فلا يمكن ان يتم التعاطي مع ما حصل ويحصل وكأن شيئاً لم يتغير، كمثل سقوط النظام في سوريا، ووصول سلطة جديدة فيها. وحصول تطور عسكري من العدو الاسرائيلي ، الذي اعلن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو انه قاتل على سبع جبهات وانتصر بدعم أميركي، ويعلن عن "شرق أوسط جديد".
Advertisement

من هنا، فان كرامي وبحسب مصادره ثابت على مواقفه، برفض قاطع لأي تنازل عن الارض، أو مفاوضات مباشرة مع العدو الاسرائيلي، ويؤيد حصر السلاح بيد الدولة، لكنه يجب ان يكون في اطار رؤية وطنية، تحمي لبنان من العدوان الاسرائيلي وتحفظ حقه في الدفاع عن ارضه، حيث يتعرض لاعتداءات متواصلة واغتيالات متكررة، دون ان ينفذ العدو الاسرائيلي القرارات الدولية ، ومنها ما تم الاتفاق عليه من وقف لاطلاق النار قبل عام، ولم يلتزم به العدو الاسرائيلي.فهذه الثوابت هي من المبادىء التي يؤمن بها كرامي، تؤكد مصادره، فهو يرفض ربط سحب السلاح بالمساعدات الدولية، وان الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية التي تتابع ما يجري في جنوب الليطاني دون أي عائق من احد في لبنان.ويحاول كرامي من خلال لقاءاته واتصالاته، ومع تعزيز علاقته بالمملكة العربية السعودة، ان يؤسس لحالة سياسية وطنية، وهو عندما كرّم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بقاعصفرين خلال الصيف المنصرم، فللتأكيد على خط الاعتدال للطائفة السنية، التي هي شريك أساسي في تكوين النظام السياسي والسلطة. وتشير مصادره الى ان ممارسة رئيس الجمهورية لا تشوبها شائبة لجهة موقفه الوطني، وان حصلت بعض التباينات مع رئيس الحكومة، تقول مصادر كرامي ، الذي يؤكد على ان الثوابت الوطنية لا تتغير، وتبقى التحالفات السياسية ضمن المصالح المتبادلة.
 
مواضيع ذات صلة
علامة: نتابع تفاصيل خطة عودة النازحين ونحتاج رؤية وطنية متكاملة لإنهاء الملف
lebanon 24
24/10/2025 07:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: لبنان يعيش مرحلة استباحة سياسية وأمنية واقتصادية تحت الاحتلال
lebanon 24
24/10/2025 07:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ يثني على رؤية نواف سلام ويبرز دوره في تعزيز الوحدة الوطنية
lebanon 24
24/10/2025 07:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان بحث في الأوضاع الوطنية مع التيار الوطني الحر وشخصيات سياسية وقضائية
lebanon 24
24/10/2025 07:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الجمهوري

السعودية

المملكة

نتنياهو

جمهورية

الطائف

ميقاتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:53 | 2025-10-24
00:07 | 2025-10-24
23:56 | 2025-10-23
23:54 | 2025-10-23
23:02 | 2025-10-23
22:56 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24