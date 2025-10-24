28
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريح
Lebanon 24
24-10-2025
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل ليلا إشكال بين عدد من الشبان في
منطقة القبة
-
طرابلس
بالقرب من ملعب المحبة تطوّر إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة المدعو "م.م" بطلق ناري، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وتم نقل الجريح إلى
المستشفى الحكومي
في طرابلس لتلقي العلاج.
وفي وقت لاحق سمعت أصوات أعيرة نارية في الهواء أطلقها عدد من الأشخاص على متن دراجات نارية.
وعلى الفور توجّهت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على ضبط الوضع الأمني وملاحقة مطلقي النار.
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. إشكال تطور إلى طعن بالسكين وسقوط جريح
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال تطور إلى طعن بالسكين وسقوط جريح
24/10/2025 09:55:44
24/10/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال وسقوط جريح
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال وسقوط جريح
24/10/2025 09:55:44
24/10/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال فردي تطوّر إلى إطلاق نار
Lebanon 24
إشكال فردي تطوّر إلى إطلاق نار
24/10/2025 09:55:44
24/10/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال في عكار.. تلاسن وتضارب وسقوط جريح
Lebanon 24
اشكال في عكار.. تلاسن وتضارب وسقوط جريح
24/10/2025 09:55:44
24/10/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفى الحكومي
منطقة القبة
لبنان 24
طرابلس
لبنان
القبة
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
02:30 | 2025-10-24
24/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء حزبي من دون حضور اغترابي وازن
Lebanon 24
عشاء حزبي من دون حضور اغترابي وازن
02:15 | 2025-10-24
24/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:13 | 2025-10-24
24/10/2025 02:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الاقتصاد اللبنانية تصادر مولّدين مخالفين لتعاميم الحكومة
Lebanon 24
وزارة الاقتصاد اللبنانية تصادر مولّدين مخالفين لتعاميم الحكومة
02:08 | 2025-10-24
24/10/2025 02:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:35 | 2025-10-24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:30 | 2025-10-24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
02:15 | 2025-10-24
عشاء حزبي من دون حضور اغترابي وازن
02:13 | 2025-10-24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:08 | 2025-10-24
وزارة الاقتصاد اللبنانية تصادر مولّدين مخالفين لتعاميم الحكومة
02:00 | 2025-10-24
الخطة "باء" خيار أميركي أم إسرائيلي؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
24/10/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24