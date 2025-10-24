في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريح

Advertisement

سجل ليلا إشكال بين عدد من الشبان في - بالقرب من ملعب المحبة تطوّر إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة المدعو "م.م" بطلق ناري، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتم نقل الجريح إلى في طرابلس لتلقي العلاج.وفي وقت لاحق سمعت أصوات أعيرة نارية في الهواء أطلقها عدد من الأشخاص على متن دراجات نارية.وعلى الفور توجّهت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على ضبط الوضع الأمني وملاحقة مطلقي النار.