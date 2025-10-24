Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريح

Lebanon 24
24-10-2025 | 00:07
سجل ليلا إشكال بين عدد من الشبان في منطقة القبة - طرابلس بالقرب من ملعب المحبة تطوّر إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة المدعو "م.م" بطلق ناري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وتم نقل الجريح إلى المستشفى الحكومي في طرابلس لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق سمعت أصوات أعيرة نارية في الهواء أطلقها عدد من الأشخاص على متن دراجات نارية.

وعلى الفور توجّهت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على ضبط الوضع الأمني وملاحقة مطلقي النار. 
