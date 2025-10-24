Advertisement

لبنان

الجميّل لبري بشأن اقتراع المغتربين: رأيُك لا يمنحك الحق في منع المجلس من حسم هذا النقاش

Lebanon 24
24-10-2025 | 01:23
 كتب النائب سامي الجميل على منصة "إكس": "دولة الرئيس، بأي قاموسٍ تُعتبر ممارسة مئات آلاف اللبنانيين المغتربين، من كل الطوائف والمناطق، ودون أي تمييز، حقَّهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم "عزل طائفة"؟ من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة، ويتمسّك بسلاحه وبارتباطه الأيديولوجي بإيران، رغم تخلّيها عنه في أصعب الأوقات. وبكل الأحوال، رأيُك لا يمنحك الحق في منع المجلس من حسم هذا النقاش بجلسة عامة. فالمجلس، هو الذي يُمثّل جميع اللبنانيين، وهو من يملك القرار".
النائب سامي الجميل

سامي الجميل

النائب سامي

دولة الرئيس

امي الجميل

الدستور

الطائف

