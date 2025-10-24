Advertisement

لبنان

أزمة انتخابية عونية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1433393-638968913206238240.jpg
Doc-P-1433393-638968913206238240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه "التيار الوطني الحر" أزمة انتخابية متصاعدة في عدد من الدوائر، مع تراجع فرصه في تحقيق الحاصل المطلوب في حال غياب التحالفات الفاعلة.
Advertisement
فالتشتت داخل القواعد الشعبية، إلى جانب ضعف التنسيق مع بعضى الحلفاء السابقين، جعلا "التيار" أمام تحدٍ حقيقي يهدد حضوره النيابي. 
مصادر متابعة تشير إلى أن "التيار" يبذل جهودًا مكثفة لإعادة بناء تفاهمات موضعية قد تمنحه بعض الغطاء السياسي، إلا أن نجاح هذه المساعي لا يزال غير مضمون.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا، إذ إن أي إخفاق في التحالفات قد ينعكس مباشرة على حجم الكتلة البرلمانية المقبلة لـ"التيار".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مراجعة انتخابية عونية
lebanon 24
24/10/2025 09:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسق الأممي: سوريا تعاني لا تزال تعاني من أزمة النزوح
lebanon 24
24/10/2025 09:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراع المغتربين إلى مجلس الوزراء وعون: الانتخابات في موعدها
lebanon 24
24/10/2025 09:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
التشريع النيابي معلّق حتى التوافق على تصويت الاغتراب..وعون مصر على الانتخابات في موعدها
lebanon 24
24/10/2025 09:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

الكتلة البرلمانية

التيار الوطني

البرلمانية

البرلمان

برلماني

بيت عون

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:35 | 2025-10-24
02:30 | 2025-10-24
02:15 | 2025-10-24
02:13 | 2025-10-24
02:08 | 2025-10-24
02:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24