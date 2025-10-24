أزمة انتخابية عونية

Advertisement

يواجه " " أزمة انتخابية متصاعدة في عدد من الدوائر، مع تراجع فرصه في تحقيق الحاصل المطلوب في حال غياب التحالفات الفاعلة.فالتشتت داخل القواعد الشعبية، إلى جانب ضعف التنسيق مع بعضى الحلفاء السابقين، جعلا " " أمام تحدٍ حقيقي يهدد حضوره النيابي.مصادر متابعة تشير إلى أن "التيار" يبذل جهودًا مكثفة لإعادة بناء تفاهمات موضعية قد تمنحه بعض الغطاء السياسي، إلا أن نجاح هذه المساعي لا يزال غير مضمون.ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا، إذ إن أي إخفاق في التحالفات قد ينعكس مباشرة على حجم المقبلة لـ"التيار".