Advertisement

لبنان

أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل

Lebanon 24
24-10-2025 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1433418-638968953429757013.webp
Doc-P-1433418-638968953429757013.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تتعرّض لتيارات مدارية صحراوية حارة بعضها يتجه من ليبيا ومصر نحو قبرص ولبنان والبعض الآخر من شبه الجزيرة العربية ضمن رياح جنوبية شرقية،  الامر الذي يؤثر على لبنان بطقس حار ساحلا ودافئ جبلا وبقاعا وقد لامست الحرارة 31 درجة امس الخميس في الساحل و 32 في الجنوب.
Advertisement

أضاف: "يستمر هذا الوضع حتى منتصف الاسبوع المقبل بسبب المرتفع الآزوري الذي يخترق أجواء شمال افريقيا، ما يساهم بانحراف الكتل الدافئة نحو لبنان والمنخفضات نحو وسط اوروبا واليونان وتركيا وسيكون لبنان خلال هذه الفترة بعيدا من الامطار بسبب الضغط المرتفع، باختصار: نحن امام صيف ثان سنودعه في نهاية هذا الشهر."

وتابع خنيصر: "تعرضت تركيا لمنخفض طوفاني يوم امس الخميس، سبب فيضانات وسيولاً مدمرة بخاصة في ازمير كما سيؤدي تراجع الضغط الجوي فوق البحر الاسود الى انحراف المنخفضات الجوية هذه الفترة نحو تركيا من دون ان يطال اي شيء منها لبنان بسبب الضغط المرتفع، المتمدد فوق شمال افريقيا ولبنان وذلك، خلال مدة اسبوع.

وأشار إلى ان شهر تشرين الثاني سيحمل الخيرات نحو لبنان ونبدأ بأجواء شتوية يتخللها منخفضات طوفانية وذلك بسبب انحراف المنخفض الهندي الموسمي الحار نحو جنوب الهند.

مواضيع ذات صلة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
lebanon 24
24/10/2025 14:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس على طاولة لقاء مطر ورسامني: تحضيرات شتوية ودعم مستمر
lebanon 24
24/10/2025 14:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر على مستويات منخفضة في أجواء منطقة الزهراني
lebanon 24
24/10/2025 14:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في أجواء صور
lebanon 24
24/10/2025 14:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

شبه الجزيرة

الجزيرة

اوروبا

تركيا

الهند

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:08 | 2025-10-24
07:06 | 2025-10-24
07:01 | 2025-10-24
06:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24