27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصداقات في عصر التواصل الاجتماعي: افتراضية أم حقيقية
مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha
|
Lebanon 24
24-10-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في عصر التكنولوجيا والهواتف الذكية، أصبح من الصعب تصور حياتنا من دون وسائل التواصل الاجتماعي.
فيسبوك
، إنستغرام، تيك توك،
واتساب
وغيرها. كل هذه التطبيقات صارت جزءًا من يومياتنا، وساهمت بشكل كبير في تغيير الطريقة التي نكوّن بها علاقاتنا الاجتماعية وصداقاتنا. فبينما قد يبدو أن لدينا آلاف الأصدقاء والمتابعين، السؤال الحقيقي يبقى: كم من هذه الصداقات يمكن اعتبارها حقيقية؟
Advertisement
لا يمكن إنكار أن وسائل التواصل الاجتماعي وفّرت لنا فرصًا رائعة للبقاء على اتصال مع أصدقائنا وعائلتنا في أي مكان في العالم. من خلال الرسائل، المكالمات، وحتى مشاركة الصور والفيديوهات، أصبح من الممكن متابعة حياة الآخرين لحظة بلحظة. هذا الاتصال الرقمي ساعد كثيرين على الحفاظ على علاقات كانت ستتأثر بعد المسافات الطويلة أو الانشغالات اليومية.
لكن هناك وجه آخر للعملة. الاعتماد الكبير على هذه المنصات أحيانًا يخلق شعورًا بالوحدة رغم وجود "أصدقاء افتراضيين". التعليقات والاعجابات لا تعادل اللقاء الحقيقي، ولا يمكنها أن تعوض عن دعم شخص يقف الى جانبك في المواقف الصعبة. الدراسات النفسية تشير إلى أن التفاعل الرقمي المستمر قد يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالعزلة، خاصة عندما يقارنون حياتهم اليومية بما يرونه على صفحات الآخرين. الصور المنسقة واللحظات المثالية التي يعرضها الناس على الإنترنت غالبًا لا تعكس الواقع، وهذا يخلق إحساسًا بالضغط والغيرة أحيانًا.
الأمر الأكثر أهمية هو أن الصداقات الحقيقية تقوم على التفاهم، الدعم، والمشاركة في اللحظات الحقيقية. لحظة الضحك مع صديق، المشي سويًا في الحديقة، أو حتى جلسة قهوة بسيطة يمكن أن تكون أكثر قيمة من آلاف الرسائل النصية. الصداقة الحقيقية تحتاج إلى التواصل المباشر والتفاعل الواقعي، وهو شيء لا يمكن أن توفره الشاشة مهما كانت متقدمة.
الحل لا يكمن في التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي، بل في إيجاد التوازن المناسب. من المهم استخدام هذه المنصات كوسيلة لتعزيز العلاقات وليس لاستبدالها. يمكننا البقاء على اتصال مع الأصدقاء الذين يعيشون بعيدًا، مع الحرص على اللقاءات الواقعية مع من هم بالقرب منا. كما يمكننا تعزيز جودة تواصلنا الرقمي عبر المحادثات العميقة والدعم النفسي بدل الاكتفاء بالتعليقات والرموز التعبيرية.
في نهاية المطاف، الصداقات الحقيقية تقاس بالوقت المشترك، الدعم المتبادل، والذكريات التي نكوّنها معًا، لا بعدد الاعجابات أو المتابعين. التكنولوجيا قد تكون أداة رائعة لتقريب المسافات، لكنها لن تكون يومًا بديلاً عن اللحظات التي تشعرنا بأننا مرتبطون حقًا مع الآخرين. الحفاظ على الصداقات الحقيقية في عصر التواصل الاجتماعي يتطلب وعيًا، توازنًا، وأحيانًا جرأة للابتعاد عن الشاشة لنعيش الحياة الواقعية بكل تفاصيلها.
المصدر: "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
24/10/2025 17:01:14
24/10/2025 17:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين القانون والرقابة... نيبال تغلق نوافذ التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
بين القانون والرقابة... نيبال تغلق نوافذ التواصل الاجتماعي
24/10/2025 17:01:14
24/10/2025 17:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تجسس موساد يديرها شخص بهوية افتراضية
Lebanon 24
السلطات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تجسس موساد يديرها شخص بهوية افتراضية
24/10/2025 17:01:14
24/10/2025 17:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب هوليوودي.. بسبب ممثلة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
غضب هوليوودي.. بسبب ممثلة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
24/10/2025 17:01:14
24/10/2025 17:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رنا ❗️
فيسبوك
واتساب
الطويل
إنترنت
الغيرة
بيريت
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
Lebanon 24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
09:45 | 2025-10-24
24/10/2025 09:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:42 | 2025-10-24
24/10/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
Lebanon 24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
09:37 | 2025-10-24
24/10/2025 09:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
09:30 | 2025-10-24
24/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
Lebanon 24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
09:23 | 2025-10-24
24/10/2025 09:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
11:32 | 2025-10-23
23/10/2025 11:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha
أيضاً في لبنان
09:45 | 2025-10-24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
09:42 | 2025-10-24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:37 | 2025-10-24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
09:30 | 2025-10-24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
09:23 | 2025-10-24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
09:03 | 2025-10-24
الرئيس عون عرض الاوضاع مع أبو فاعور
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 17:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 17:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 17:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24