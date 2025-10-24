Advertisement

لبنان

بالصور: اندلاع حريق كبير في الجديدة

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:47
اندلع حريق كبير في منطقة الجديدة مقابل محطة ميدكو لم تُعرف أسبابه بعد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
