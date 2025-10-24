طقس خريفي وانخفاض طفيف في الحرارة ابتداءً من هذا اليوم

Advertisement

- الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ في الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى تشكل الضباب على المرتفعات.

- السبت: غائم جزئيًا مع انخفاض طفيف إضافي في الحرارة ورياح ناشطة شمالًا بعد الظهر.

- الأحد: طقس مماثل دون تعديل يُذكر في الحرارة مع استمرار الرياح الشمالية.

- الاثنين: غائم جزئيًا مع استقرار الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في يوم السبت غائمًا جزئيًا مع تشكل ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة، فيما تنشط الرياح شمال البلاد بعد الظهر.وأوضحت الدائرة أن طقسًا خريفيًا مستقرًا يسيطر على للمتوسط، مع تراجع تدريجي في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية، ما يجعل الأجواء باردة ليلًا ومعتدلة نهارًا.أما تفاصيل الأيام المقبلة، فجاءت كالآتي:وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و30 درجة على الساحل، و16 و27 درجة على الجبال، و14 و29 درجة في الداخل.الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س، والبحر هادئ إلى منخفض الموج، وحرارة سطح الماء تبلغ 27 درجة مئوية.