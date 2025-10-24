Advertisement

لبنان

مصدر أمني إسرائيلي: تقدمنا بـ 1734 شكوى بشأن خروقات حزب الله

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:05
قال مصدر أمني إسرائيلي إن "إسرائيل توجهت للجنة وقف الأعمال العدائية مع لبنان بـ 1734 شكوى بشأن خروقات حزب الله".
وأضاف المصدر لسكاي نيوز عربية: "طُلب من الجيش اللبناني التعامل مع 840 شكوى قدمتها إسرائيل للجنة وقف الأعمال العدائية".
 
ووفقاً للمصدر، فإن الجيش اللبناني قال إنه تم التعامل مع 528 شكوى قدمتها إسرائيل للجنة وقف الأعمال العدائية. 
 
 
لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

سكاي نيوز

سكاي نيو

حزب الله

