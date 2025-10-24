مصدر أمني إسرائيلي: تقدمنا بـ 1734 شكوى بشأن خروقات حزب الله

قال مصدر أمني إسرائيلي إن " توجهت للجنة وقف الأعمال العدائية مع بـ 1734 شكوى بشأن خروقات ".

وأضاف المصدر لسكاي نيوز عربية: "طُلب من التعامل مع 840 شكوى قدمتها إسرائيل للجنة وقف الأعمال العدائية".

ووفقاً للمصدر، فإن الجيش اللبناني قال إنه تم التعامل مع 528 شكوى قدمتها إسرائيل للجنة وقف الأعمال العدائية.