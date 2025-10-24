27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رسالة في إمتحان إلى وزيرة التربية.. طالبة من الجنوب كتبتها! (صورة)
Lebanon 24
24-10-2025
|
05:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر "ورقة امتحان" لطالبة جنوبية تدعى زهراء بدّاح، كتبت عليها رسالة مُوجّهة إلى وزيرة التربية ريما كرامي بشأن مادة التاريخ.
Advertisement
الرسالة هذه جاءت خلال الامتحان التشخيصي الوطني في المادة المذكورة، وقد خاطبت بدّاح
الوزيرة
كرامي بكلمات مباشرة انتقدت فيها منهاج ما أسمتهُ بـ"التاريخ القديم" والذي لا يحمل في طياته سوى "معلومات فارغة لا داعي لها في زمن بات فيه بإمكاننا أن نكتب تاريخاً جديداً"، وأضاف: "يحق لنا كأبناء الجنوب أن ندرس تاريخنا الحر".
للإطلاع على الرسالة.. إليكم الصورة المُرفقة:
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية تفقدت إمتحان التقييم التشخيصي في المدارس والثانويات الرسمية
Lebanon 24
وزيرة التربية تفقدت إمتحان التقييم التشخيصي في المدارس والثانويات الرسمية
24/10/2025 17:02:37
24/10/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية: لا رجوع عن مذكرة تسجيل الطلاب السوريين إلا بقرار من مجلس الوزراء
Lebanon 24
وزارة التربية: لا رجوع عن مذكرة تسجيل الطلاب السوريين إلا بقرار من مجلس الوزراء
24/10/2025 17:02:37
24/10/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات لوزيرة التربية مع طلاب ونواب ووفود محلية ودولية للبحث في شؤون القطاع
Lebanon 24
لقاءات لوزيرة التربية مع طلاب ونواب ووفود محلية ودولية للبحث في شؤون القطاع
24/10/2025 17:02:37
24/10/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية من بعلبك الهرمل: المدرسة الوطنية ركيزة لبنان الذي نحلم به
Lebanon 24
وزيرة التربية من بعلبك الهرمل: المدرسة الوطنية ركيزة لبنان الذي نحلم به
24/10/2025 17:02:37
24/10/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
Lebanon 24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
09:45 | 2025-10-24
24/10/2025 09:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:42 | 2025-10-24
24/10/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
Lebanon 24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
09:37 | 2025-10-24
24/10/2025 09:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
09:30 | 2025-10-24
24/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
Lebanon 24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
09:23 | 2025-10-24
24/10/2025 09:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
11:32 | 2025-10-23
23/10/2025 11:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:45 | 2025-10-24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
09:42 | 2025-10-24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:37 | 2025-10-24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
09:30 | 2025-10-24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
09:23 | 2025-10-24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
09:03 | 2025-10-24
الرئيس عون عرض الاوضاع مع أبو فاعور
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24