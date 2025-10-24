Advertisement

لبنان

رسالة في إمتحان إلى وزيرة التربية.. طالبة من الجنوب كتبتها! (صورة)

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:06
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر "ورقة امتحان" لطالبة جنوبية تدعى زهراء بدّاح، كتبت عليها رسالة مُوجّهة إلى وزيرة التربية ريما كرامي بشأن مادة التاريخ.
الرسالة هذه جاءت خلال الامتحان التشخيصي الوطني في المادة المذكورة، وقد خاطبت بدّاح الوزيرة كرامي بكلمات مباشرة انتقدت فيها منهاج ما أسمتهُ بـ"التاريخ القديم" والذي لا يحمل في طياته سوى "معلومات فارغة لا داعي لها في زمن بات فيه بإمكاننا أن نكتب تاريخاً جديداً"، وأضاف: "يحق لنا كأبناء الجنوب أن ندرس تاريخنا الحر".
 
 
للإطلاع على الرسالة.. إليكم الصورة المُرفقة:
 
 
 
 
 
 
 
