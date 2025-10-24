رسالة في إمتحان إلى وزيرة التربية.. طالبة من الجنوب كتبتها! (صورة)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر "ورقة امتحان" لطالبة جنوبية تدعى زهراء بدّاح، كتبت عليها رسالة مُوجّهة إلى وزيرة التربية ريما كرامي بشأن مادة التاريخ.

Advertisement

الرسالة هذه جاءت خلال الامتحان التشخيصي الوطني في المادة المذكورة، وقد خاطبت بدّاح كرامي بكلمات مباشرة انتقدت فيها منهاج ما أسمتهُ بـ"التاريخ القديم" والذي لا يحمل في طياته سوى "معلومات فارغة لا داعي لها في زمن بات فيه بإمكاننا أن نكتب تاريخاً جديداً"، وأضاف: "يحق لنا كأبناء الجنوب أن ندرس تاريخنا الحر".