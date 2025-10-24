24
لبنان
5 أحداث تاريخية في لبنان خلال تشرين الأول.. قصف وثورة وحرائق!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-10-2025
|
13:00
لا يعتبر شهر تشرين الأول عادياً في الذاكرة التاريخية
اللبنانية
، فهو كان زاخراً بالأحداث المختلفة والتي طبعت نفسها بقوة في سجلات اللبنانيين.
فما هي أبرز أحداث تشرين الأول التاريخية، وماذا نعرف عنها؟
1- أحداث 13 تشرين الأول 1990
في ذلك اليوم، نفذ
الجيش السوري
، هجمات على مناطق كانت تخضع آنذاك لسيطرة حكومة عسكرية كان يترأسها
ميشال عون
في
لبنان
.
وحينها، استهدف الجيش السوري منطقة
بعبدا
فيما طالت الضربات
القصر
الرئاسي هناك، ما اضطر بعون للجوء إلى السفارة
الفرنسية
في الحازمية.
كذلك، تم اعتبار هذا اليوم بمثابة مُنعطف أساسيّ لترسيخ الوصاية
السورية
على لبنان والتي استمرّت حتى العام 2005 تاريخ خروج الجيش السوري من لبنان.
2- ثورة 17 تشرين
مساء يوم 17 تشرين الأول 2019، اندفع آلاف اللبنانيين إلى الشوارع احتجاجاً على فرض ضريبة على مكالمات "واتسآب" لتتطور الأمور إلى احتجاجات شعبية واسعة ضد الطبقة السياسية والنظام الاقتصادي.
وشكلت "ثورة 17 تشرين" لحظة تبدل كبيرة في لبنان، وقد تغيرت بعدها الكثير من الأمور لاسيما على الصعيد السياسي والاقتصادي.
كذلك، نشأت بعد "ثورة 17 تشرين" حركات سياسية جديدة، كما كان هناك أيضاً بروز لما يُعرف بـ"حركات التغيير".
3- تفجير يستهدف مقر مشاة البحرية الأميركية
في 23 تشرين الأول 1983، استهدف تفجير ضخم مقرّ مشاة البحرية الأميركية في
بيروت
، حيث قام انتحاري بتفجير أدّى إلى قتل 241 جنديا أميركياً.
4- حرائق لبنان
في 13 تشرين الأول 2019، اندلعت حرائق ضخمة في مناطق
جبل لبنان
والشوف، غطّت دخانها أجزاءً واسعة من بيروت والمناطق المحيطة.
5- اتفاق ترسيم الحدود البحرية
خلال شهر تشرين الأول 2022، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية وبالتالي استغلال حقول
الغاز
البحرية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
الجيش السوري
جبل لبنان
ميشال عون
اللبنانية
الفرنسية
إسرائيل
السورية
بيروت
