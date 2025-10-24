5 أحداث تاريخية في لبنان خلال تشرين الأول.. قصف وثورة وحرائق!

لا يعتبر شهر تشرين الأول عادياً في الذاكرة التاريخية ، فهو كان زاخراً بالأحداث المختلفة والتي طبعت نفسها بقوة في سجلات اللبنانيين.

فما هي أبرز أحداث تشرين الأول التاريخية، وماذا نعرف عنها؟



1- أحداث 13 تشرين الأول 1990



في ذلك اليوم، نفذ ، هجمات على مناطق كانت تخضع آنذاك لسيطرة حكومة عسكرية كان يترأسها في .



وحينها، استهدف الجيش السوري منطقة فيما طالت الضربات الرئاسي هناك، ما اضطر بعون للجوء إلى السفارة في الحازمية.



كذلك، تم اعتبار هذا اليوم بمثابة مُنعطف أساسيّ لترسيخ الوصاية على لبنان والتي استمرّت حتى العام 2005 تاريخ خروج الجيش السوري من لبنان.



2- ثورة 17 تشرين



مساء يوم 17 تشرين الأول 2019، اندفع آلاف اللبنانيين إلى الشوارع احتجاجاً على فرض ضريبة على مكالمات "واتسآب" لتتطور الأمور إلى احتجاجات شعبية واسعة ضد الطبقة السياسية والنظام الاقتصادي.



وشكلت "ثورة 17 تشرين" لحظة تبدل كبيرة في لبنان، وقد تغيرت بعدها الكثير من الأمور لاسيما على الصعيد السياسي والاقتصادي.



كذلك، نشأت بعد "ثورة 17 تشرين" حركات سياسية جديدة، كما كان هناك أيضاً بروز لما يُعرف بـ"حركات التغيير".



3- تفجير يستهدف مقر مشاة البحرية الأميركية



في 23 تشرين الأول 1983، استهدف تفجير ضخم مقرّ مشاة البحرية الأميركية في ، حيث قام انتحاري بتفجير أدّى إلى قتل 241 جنديا أميركياً.



4- حرائق لبنان



في 13 تشرين الأول 2019، اندلعت حرائق ضخمة في مناطق والشوف، غطّت دخانها أجزاءً واسعة من بيروت والمناطق المحيطة.

5- اتفاق ترسيم الحدود البحرية