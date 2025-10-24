Advertisement

لبنان

سقوط أجزاء كبيرة من مبنى في صور

Lebanon 24
24-10-2025 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1433545-638969119840390467.jpg
Doc-P-1433545-638969119840390467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تساقط أجزاء كبيرة من الطابق الأخير في مبنى في شارع المدرسة الدينية في صور، ما أدى إلى تضرّر سيارة كانت متوقفة على الطريق، من دون تسجيل إصابات.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية البريطانية: حذّرت إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية
lebanon 24
24/10/2025 17:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن هاكابي: خطط الأوروبيين تدفع المزيد من الإسرائيليين للحديث عن ضم أجزاء من يهودا والسامرة
lebanon 24
24/10/2025 17:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أوكرانيا بسبب هجوم روسي
lebanon 24
24/10/2025 17:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الألماني: تزايد وجود مسيرات فوق أجزاء من ألمانيا والتهديد مرتفع ونسعى لتوسيع جهود الدفاع
lebanon 24
24/10/2025 17:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24

على الطريق

لبنان 24

الدينية

لبنان

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-10-24
10:01 | 2025-10-24
09:45 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:37 | 2025-10-24
09:30 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24