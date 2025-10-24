Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات للرئيس بري

Lebanon 24
24-10-2025 | 07:35
A-
A+

Doc-P-1433553-638969134098389222.jpg
Doc-P-1433553-638969134098389222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير العدل عادل نصار حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات وشؤوناً تشريعية .
Advertisement

وإستقبل رئيس المجلس نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، في حضور أمينة سر مجلس النقابة المحامية مايا شهاب ، حيث تناول اللقاء شؤونا نقابية وتشريعية متصلة بنقابة المحامين وقانون إستقلالية القضاء .

وبعد اللقاء تحدث النقيب المصري  : "تشرفت مع أمينة سر مجلس النقابة الأستاذة مايا شهاب بزيارة دولة رئيس مجلس النواب والإجتماع معه ، بحثنا  أمورا وطنية تتعلق بتحصين لبنان وبسيادته لبنان وإستقلاله ، وبكل العمل المشترك بين المجلس النيابي والمجتمع الحقوقي في لبنان ولاسيما نقابة المحامين الذي هو عمل مهم جدا لكي نستطيع دائماً ان نكون محصنين فلبنان قوته بقوته ، وقوته بوحدة أبنائه وتضامنهم ".

واضاف النقيب المصري : كان هناك تشديد مشترك بين دولة الرئيس وبيننا على هذه الوحدة بين اللبنانيين وتضامن اللبنانيين بوجه أي خطر ، فالوحدة هي سر وجود لبنان ، وسر بقائه وسر هذه الفكرة اللبنانية الرائعة وهو المثال اللبناني للعالم والرئيس بري حريص عليه ،  ونقابة المحامين تعتبر من أبرز الهيئات الحقوقية ومن ابرز هيئات المجتمع اللبناني التي تعتبر نفسها أم الصبي ونحن بالنسبة لنا وجود لبنان وبقاءه وطن للحرية وللإنسان هو هدف أسمى ودائماً حريصين عليه .

وتابع : ثم انتقلنا للبحث في مواضيع عدة ومنها مشاريع قوانين تتابعها النقابة مع المجلس النيابي وفي اللجان النيابية ، وكان لدينا عدة نقاط أحببنا بحثها مع دولة الرئيس ولاسيما مشروع إستقلالية القضاء أو قانون تنظيم القضاء الخاص ، والذي هو مهم جداً ويستكمل إعادة العمل وإعادة الحياة في العدلية والدوائر القضائية ".

وأكمل :" و كان لنا جولة أفق مع دولة الرئيس تتعلق ببعض الشؤون النقابية ، ودولة الرئيس محام و يهمه نقابة المحامين ودائماً نحن وإياه على تواصل ببعض الأمور ، وتكلمنا عن نظام آداب المهنة الجديد و سلمناه النسخة الأولى عنه ، وكان هناك حوار حول كل ما يتعلق بمصلحة المحامين ومستقبل مهنة المحاماة ، وأشاد دولته بالمنصة الإلكترونية الجديدة للمحامين والتي حققت اللامركزية النقابية حيث أصبح بوسع المحامي ان يتابع شؤونه ومعاملاته ودفع رسومه وإشتراكاته من أي مكان في العالم" .

وختم النقيب المصري :" هذه هي النقاط الأساسية التي تحدثنا فيها مع دولة الرئيس وسوف نستكمل البحث معه بخصوص قانون تنظيم المهنة الجديد الذي ندرسه ونحن سنضع في الأسابيع المقبلة اللمسات الأخيرة عليه بالاشتراك مع نقابة المحامين في طرابلس ".                                       

ومن الزوار : المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان  السيد محمد رضا مرتضوي في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة. 
مواضيع ذات صلة
سلسلة لقاءات للرئيس عون في بعبدا
lebanon 24
24/10/2025 17:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون في بعبدا
lebanon 24
24/10/2025 17:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون في بعبدا
lebanon 24
24/10/2025 17:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون
lebanon 24
24/10/2025 17:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإيرانية

اللبنانية

نبيه بري

الإيراني

الجمهوري

جمهورية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-10-24
10:01 | 2025-10-24
09:45 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:37 | 2025-10-24
09:30 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24