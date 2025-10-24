وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة

Advertisement

زار وفد من "نقابة اصحاب محطات المحروقات"، برئاسة النقيب الدكتور البركس وعضوية: حسن جعفر، فادي ابوشقرا وسهيل الدادا، و وزير العمل ، حيث عقد اجتماع بناء على دعوة الوزير.وقال البركس ، في بيان وزعه بعد الإجتما ع :"نشكر معالي الوزير حيدر لاهتمامه ومتابعته الجدية لكامل الملفات التي تباحثنا بها معه في زيارتنا السابقة في 21 الفائت".أضاف :"اجتمعنا معه اليوم للبحث بموضوع العمالة الاجنبية في محطات المحروقات وسبل تسوية اوضاع العمال الاجانب المخالفين وتمكينهم من الحصول على اجازة عمل واقامة شرعية. وقد اكد الوزير حيدر بأن الوزارة حاضرة لتلقي طلبات تسوية الاوضاع ويشجع جميع ارباب العمل على القيام بذلك، معطياً مهلة تسامح لغاية نهاية سنة 2025".وتابع :"كما بحثنا ايضاً في موضوع انتساب وتسجيل اصحاب وعائلاتهم في ، شأنهم شأن العمال الموظفين لديهم، والوسيلة لايجاد حل قانوني مع اصحاب الصلاحية لتحقيق هذا المطلب المحق. ووعد معاليه بالعمل لانهاء هذ الملف باسرع وقت ممكن".وناشد البركس جميع اصحاب المحطات، "انتهاز هذه الفرصة وتقديم ملفات لتسوية اوضاع عمالهم الاجانب لدى قبل انقضاء المهلة المعطاة لهم، تفادياً للوقوع في المخالفة القانونية".