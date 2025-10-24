تهنئة لبنانية للمفتي السعودي الجديد من شيخ العقل أبي المنى

Advertisement

وجّه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى رسالة تهنئة للمفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، هذا نصها:"يُسعدُنا أن نرفع إلى مقامكم ، باسمنا وباسم إخواننا وابنائنا المسلمين الموحدين الدروز في ، أصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة تعيينكم مفتياً عاماً للمملكة العربية ورئيساً لهيئة كبار العلماء ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وأن نحيِّيكم بتحية الإسلام والسلام، مقدّرين الثقة الملكية السامية التي استحقّيتموها من جلالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن سموّ ولي السعودي ورئيس الأمير سلمان، حفظهما الله، راجين الله سبحانه وتعالى أن يوفّقكم لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يسدِّد خُطاكم في ما يعزُّ الدين ويهدي إلى الصراط المستقيم".اضاف: "إنَّنا نتطلَّع بأملٍ وثقة لأن نسير في عهدكم نحو مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً لأمّتنا الإسلامية ولعالَمِنا المشرقيّ المتنوّع، مدركين الحاجة الماسّة إلى تثوير علوم النصّ الشريف واستخراج من مكنونه الربّانيّ، والتزام نهج الرحمة والتسامح والمحبة في مسيرتنا الإنسانية، بحسب ما يُوحي به دينُنا الإسلاميّ الحنيف، وما أُرسل لأجله الرسولُ الهادي الأمين (ص) الذي ما بُعث إلَّا ليتمِّمَ مكارمَ الأخلاق، واثقين أن للمملكة ولكم دوراً أساسيّاً في تأكيد الوحدة الإسلامية وحفظ الكرامة البشرية، وآملين توثيق الصلة والتعاون في ما بيننا لما يخدم مجتمعاتنا التوحيدية الإسلامية وأوطاننا العربية الجامعة".