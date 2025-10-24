25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
Advertisement
لبنان
إشكال وإطلاق نار... وإصابة سيارات ومحلات بالرصاص (صور)
Lebanon 24
24-10-2025
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن وقوع إشكال في
مدينة الميناء
-
طرابلس
، تطوّر إلى إطلاق نار بالقرب من محطة الشلبي، من دون تسجيل إصابات.
Advertisement
واقتصرت الأضرار على الماديات بعد إصابة محلات تجاريّة وسيارات متوقفة في المحلة بالرصاص.
وحضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً بعد توتر الأجواء، وتمكّنت من توقيف أحد المتورطين في الإشكال.
