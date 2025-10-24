إشكال وإطلاق نار... وإصابة سيارات ومحلات بالرصاص (صور)

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال في - ، تطوّر إلى إطلاق نار بالقرب من محطة الشلبي، من دون تسجيل إصابات.

واقتصرت الأضرار على الماديات بعد إصابة محلات تجاريّة وسيارات متوقفة في المحلة بالرصاص.



وحضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً بعد توتر الأجواء، وتمكّنت من توقيف أحد المتورطين في الإشكال.