لبنان

تحت جسر جل الديب... حادث سير بين 4 سيارات

Lebanon 24
24-10-2025 | 10:34
أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين 4 مركبات تحت جسر جل الديب المسلك الشرقي.
وأضافت أن الاضرار مادية وقد تسبب الحادث بازدحام مروري. 
جسر جل الديب

غرفة التحكم

