لبنان
في بلدة لبنانية.. حالات مرضية تُصيب الحيوانات!
Lebanon 24
24-10-2025
|
12:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس بلدية ضهر الصوان مروان بو فرح في بيان، أن "البلدية تتابع بقلق بالغ ما تم رصده أخيراً من حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرية، لا سيما حيوان الواوي ضمن نطاق البلدة والمحيط، وتم تسجيل حالات نفوق يشتبه بأنها ناجمة عن مرض فتاك قد يشكل خطرا بيئيا وصحيا في حال عدم معالجته ومتابعته علمياً".
وتوجهت البلدية إلى "الوزارات المعنيّة، وعلى رأسها وزارتا الزراعة والصحة والهيئة المعنية بالحياة البرية، لاتخاذ الإجراءات الآتية بشكل عاجل: إيفاد فريق مختص للكشف الميداني على مواقع تواجد الحيوانات النافقة، إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة على عينات من دماغ ومصران وكبد الحيوان البري للكشف عن ماهية المرض وتحديد طبيعة الخطر، تزويد البلدية بتقرير رسمي حول النتائج والخطوات المقترحة بناء عليها".
ودعت "المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ الفوري عن أي حيوان
بري
نافق أو يظهر عليه عوارض غير طبيعية، والامتناع عن لمسه أو الاقتراب منه".
وفي ما خص حماية الحيوانات الأليفة، أوصت البلدية الأهالي بـ"تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب والأمراض المشتركة، تجنب ترك الحيوانات الأليفة طليقة في الأحراج والأماكن المفتوحة ليلا، عدم إطعام الحيوانات البرية بشكل مباشر منعا للاختلاط".
وإذ رفعت البلدية "هذا النداء إلى الجهات المختصة"، أكدت "استعدادها الكامل للتعاون واتخاذ ما يلزم من تدابير، حفاظا على السلامة العامة وحماية البيئة والتنوع الحيوي ضمن نطاقها".
