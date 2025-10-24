بعد الحرب.. الانتخابات الطلابية تعود إلى الجامعة الأميركية في بيروت

أجرت انتخاباتها الطلابية للعام الدراسي 2025–2026، مؤكدةً في بيان أنها تجدد التزامها بالمبادئ وتعزيز القيادة الطلابية.

واكتسبت انتخابات هذا العام أهمية خاصة، إذ شكّلت عودة مرتقبة بعد تعليقها خلال حرب 2024 على .



وشارك في السباق الانتخابي 233 مرشحًا من كليات الجامعة السبع، سعوا للفوز بعضوية اللجنة التمثيلية للطلاب والأساتذة واللجنة الطلابية التمثيلية، حيث تنافس 52 مرشحًا على الأولى و181 على الثانية، في مشهدٍ يجسّد تنوع الحياة الجامعية وحيوية المشاركة الطلابية.



وسجّلت الجامعة ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإقبال على التصويت بلغت 70% من الطلاب المؤهلين، مقارنةً بـ59% في السابقة، ما يعكس تنامي الوعي الطلابي ورغبتهم في المساهمة في رسم مستقبل جامعتهم.



وقال رئيس الجامعة الدكتور فضلو : "نشهد هذا العام مشاركة نشطة ورفيعة المستوى في الانتخابات الطلابية، تؤكد أن طلابنا نموذج للمواطنة المسؤولة، وأن مستقبلًا أفضل للبنان والمنطقة ممكن بفضل وعيهم ومبادرتهم".



أما عميدة شؤون الطلاب الدكتورة نائلة العقل فأشارت إلى أن الحياة الطلابية "توفّر بيئةً تُنمي روح القيادة والأخلاقيات لدى الطلاب، وتعلّمهم تقبّل الاختلاف والتعامل مع التعقيدات بشجاعة ومرونة، ما يجعلهم قادرين على اتخاذ قرارات مسؤولة تُسهم في بناء مجتمعات أكثر قوة وازدهارًا".



امتدت الحملة من 20 إلى 22 تشرين الأول، تخللتها مناظرات ونقاشات أبرزها المناظرة التقليدية قرب "ويست هول" بتنظيم من مجلة آوتلوك الطلابية، حيث عرض المرشحون برامجهم وتبادلوا وجهات النظر حول الطلابية.



وفي 23 تشرين الأول خُصص يوم صمتٍ انتخابي قبل بدء الاقتراع الإلكتروني الذي جرى في اليوم التالي بين العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر عبر منصة الجامعة الآمنة، لتُعلن النتائج عند الساعة السادسة والنصف مساءً أمام حشد من الطلاب خارج "ويست هول"، كما نُشرت لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمكتب شؤون الطلاب.