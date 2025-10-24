Advertisement

لبنان

بعد الحرب.. الانتخابات الطلابية تعود إلى الجامعة الأميركية في بيروت

Lebanon 24
24-10-2025 | 13:17
A-
A+
Doc-P-1433659-638969347416205706.png
Doc-P-1433659-638969347416205706.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرت الجامعة الأميركية في بيروت انتخاباتها الطلابية للعام الدراسي 2025–2026، مؤكدةً في بيان أنها تجدد التزامها بالمبادئ الديمقراطية وتعزيز القيادة الطلابية.
Advertisement
 
واكتسبت انتخابات هذا العام أهمية خاصة، إذ شكّلت عودة مرتقبة بعد تعليقها خلال حرب 2024 على لبنان.

وشارك في السباق الانتخابي 233 مرشحًا من كليات الجامعة السبع، سعوا للفوز بعضوية اللجنة التمثيلية للطلاب والأساتذة واللجنة الطلابية التمثيلية، حيث تنافس 52 مرشحًا على الأولى و181 على الثانية، في مشهدٍ يجسّد تنوع الحياة الجامعية وحيوية المشاركة الطلابية.

وسجّلت الجامعة ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإقبال على التصويت بلغت 70% من الطلاب المؤهلين، مقارنةً بـ59% في الدورة السابقة، ما يعكس تنامي الوعي الطلابي ورغبتهم في المساهمة في رسم مستقبل جامعتهم.

وقال رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري: "نشهد هذا العام مشاركة نشطة ورفيعة المستوى في الانتخابات الطلابية، تؤكد أن طلابنا نموذج للمواطنة المسؤولة، وأن مستقبلًا أفضل للبنان والمنطقة ممكن بفضل وعيهم ومبادرتهم".

أما عميدة شؤون الطلاب الدكتورة نائلة العقل فأشارت إلى أن الحياة الطلابية في الجامعة "توفّر بيئةً تُنمي روح القيادة والأخلاقيات لدى الطلاب، وتعلّمهم تقبّل الاختلاف والتعامل مع التعقيدات بشجاعة ومرونة، ما يجعلهم قادرين على اتخاذ قرارات مسؤولة تُسهم في بناء مجتمعات أكثر قوة وازدهارًا".

امتدت الحملة الانتخابية من 20 إلى 22 تشرين الأول، تخللتها مناظرات ونقاشات أبرزها المناظرة التقليدية قرب "ويست هول" بتنظيم من مجلة آوتلوك الطلابية، حيث عرض المرشحون برامجهم وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الطلابية.

وفي 23 تشرين الأول خُصص يوم صمتٍ انتخابي قبل بدء الاقتراع الإلكتروني الذي جرى في اليوم التالي بين العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر عبر منصة الجامعة الآمنة، لتُعلن النتائج عند الساعة السادسة والنصف مساءً أمام حشد من الطلاب خارج "ويست هول"، كما نُشرت لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمكتب شؤون الطلاب.
مواضيع ذات صلة
الجامعة الأميركية في بيروت تطلق أول دورة دولية للجيوجيتسو
lebanon 24
25/10/2025 02:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
lebanon 24
25/10/2025 02:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إندونيسيا: مظاهرات طلابية غاضبة رفضًا لبدلات سكن النواب المرتفعة
lebanon 24
25/10/2025 02:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام طلابي فلسطيني في بيروت ضد سياسات تقليص الأونروا
lebanon 24
25/10/2025 02:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة الأميركية في بيروت

الديمقراطية

الديمقراطي

في الجامعة

الانتخابية

ديمقراطي

القضايا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-24
16:26 | 2025-10-24
16:05 | 2025-10-24
15:59 | 2025-10-24
15:32 | 2025-10-24
15:24 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24