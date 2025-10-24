بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

Advertisement

أصدرت قرارًا بإجراء تشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 12 ضابطًا في مراكز مختلفة.وفي ما يلي الأسماء والمراكز الجديدة:1. العميد غزالي: الديوان – بتصرّف .2. الرائد لاري الحج: رئيس جهاز المطعم في معهد عربون.3. الرائد غسان : رئيس المكتب الفني في مصلحة الآليات.4. الرائد سامر حنين: آمر فصيلة بيت الدين.5. الرائد : .6. الرائد : آمر مفرزة طوارئ الضاحية.7. النقيب نيكولا الحايك: آمر فصيلة جزين.8. النقيب الياس نصر: مفرزة سير الجديدة.9. النقيب شربل أبو ضاهر: في الجنوب.10. النقيب إلياس عبد النور: قسم التدريب في قيادة معهد .11. النقيب مجدي : سرية السجون المركزية – مركز الوروار لتأهيل الأحداث.12. الملازم أول رامي عبد الصمد: فصيلة ، ويشارك في مناوبة الإشراف على نظارة قصر عدل بعبدا.