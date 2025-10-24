نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنه يجب على أن تمنع غزة من أن تُصبح " المُقبل".

التقريرُ الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إن ما يبدو هو أنّ وقف إطلاق النار الأخير في غزة للوهلة الأولى، كان بمثابة عهدٍ جديد، وأضاف: "بعد توتر يومي لا يُطاق، اتجهت إسرائيل نحو أيام من الهدوء. إن عودة الرهائن، والزيارة الودية التي قام بها الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، والالتزامات التي قطعتها عدة بلدان في المنطقة بالانخراط بشكل بناء في غزة، كل ذلك أشعل شعوراً حقيقياً بالإنجاز والتغيير الهادف بعد أكثر من 700 يوم شاق من القتال".





مع هذا، فقد وجدَ التقرير أنَّ "حركة أظهرت على الفور أنها لا تنوي السماح بلحظة من الهدوء من شأنها أن تؤدي إلى تغيير حقيقي"، وأضاف: "لقد عادت حماس فوراً إلى التكتيكات والأجندة التي زرعتها لسنوات مثل إعادة بناء قدراتها ومواصلة شن حرب طويلة الأمد ضد إسرائيل".





وتابع: "بالنسبة لحماس، هذه ليس بداية لمنظمة جديدة بل انتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب المطولة التي تهدف إلى استعادة السيطرة والقوة والقدرة على الإكراه".





التعلم من " "





يرى التقريرُ أنّ "حماس تسعى لتحويل غزة إلى نموذج لجنوب ، منطقة تحتفظ فيها منظمة بالأسلحة، بينما تُصوّر نفسها على أنها المدافع الحقيقي عن السكان، وتمارس حكماً مدنياً ونفوذاً سياسياً محدوداً تحت غطاء تسوية دولية".





واستكمل: "لقد استوعبت حماس دروس حزب الله جيداً، فقد شاهدت كيف قامت جماعة صغيرة نسبياً، بعد حرب لبنان الأولى (1982)، بغرس جهاز عسكري داخل مجتمع مدني من دون سيطرة تامة عليه، مُحتفظةً بحرية العمل، ومُحوّلةً جنوب لبنان إلى ساحة معركة ضارية يصعب على الدولة الوصول إليها".





وتابع: "هذه هي بالضبط الطريقة التي تنوي حماس العمل بها في غزة، إذ تحت غطاء من الهدوء، ستواصل إعادة بناء الأنفاق، وتخزين الأسلحة، والحفاظ على صورة الضحية المحاصرة، في حين تعمل على بناء ثلاث آليات مركزية للبقاء وهي:





- السيطرة على الموارد المدنية: يتمركز نشطاء حماس بالفعل حول نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، ويديرون قوائم المستفيدين ويحددون أولوياتهم. وبذلك، يستعيدون نفوذهم المحلي - تماماً كما فعل حزب الله في جنوب لبنان عندما أنشأ عيادات ومدارس ومنظمات غير حكومية، ما وفّر غطاءً لتهريب الأسلحة.





- خلق تبعية دولية: تُدرك حماس أن لا يرغب في إعادة احتلال إسرائيل لغزة، لذا تسعى إلى تصوير غزة كمشكلة إنسانية تتطلب مساعدة خارجية، والتي ستتولى إدارتها عملياً. هذا الترتيب يُضعف الرقابة الحقيقية ويُعيد الشرعية السياسية لحماس.





- الحرب النفسية ضد إسرائيل: حماس تعرف المجتمع جيداً، وهي تُدرك مدى حساسية إسرائيل تجاه حياة جنودها، وكيف يتحول الحزن الشخصي سريعاً إلى ضغط شعبي. ولذلك، ستواصل نصب الكمائن وزرع العبوات الناسفة واستنزافنا ببطء، ليس لتحقيق نصر عسكري حاسم، بل لدفع الإعلام والرأي العام إلى مطالبة الحكومة "بإخراج أطفالنا من غزة". هذا سلاح نفسي مُوجّه، مُصمّم لجعل غزة كابوساً معرفياً مُستمراً لأي حكومة تحاول ترسيخ وجود أمني مستقر فيها.





التقرير يقولُ إن "التحدي الذي تواجهه إسرائيل الآن هو منعُ لبننة غزة، كما أن عليها الحفاظ على آلية رقابة صارمة مثل مواصلة العمليات النشطة ضد أي تمركز لحماس، ورفض تسليم حدود قطاع غزة لأطراف ثالثة، وتحويل الدول التي وقّعت على وقف إطلاق النار إلى جهات ضامنة مسؤولة بفرض شروط صارمة للوفاء بالتزاماتها".





وتابع: "كذلك، يجب حشد الضغط الدولي لضمان تنفيذ الاتفاق، ويجب توجيه كل المساعدات فقط من خلال الهيئات الدولية الشفافة، وليس من خلال شبكات حماس. وإلى جانب هذه الإجراءات، يجب على إسرائيل أيضاً خوض معركة كسب الرأي العام، وعليها أن تشرح للمواطنين لماذا لا يُعتبر الوجود الأمني المُنظّم احتلالًا، بل آلية استقرار ضرورية تمنع حماس من استعادة قوتها".





وأكمل: "لقد بدا الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 وكأنه خطوة صحيحة في البداية، لكن بسبب تنفيذه المتسرع والوعد غير الواقعي بالهدوء، فقد مهد الطريق لنمو حزب الله وحرب عام 2006، بينما الانسحاب غير المخطط له من غزة قد يؤدي إلى جولة أكثر دموية من العنف".