لبنان

تحذيرات براك لمنع المواجهة الكبرى؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 22:24
كتبت سابين عويس في" النهار":لا تخرج مواقف الموفد الأميركي توم براك الأخيرة عن السياق الذي يعتمده في توجيه رسائله وتحذيراته إلى السلطات اللبنانية، وقد بدا واضحا أنه ينقل موقف إدارته ولم يتم استبعاده عن الملف اللبناني، انطلاقاً من الالتصاق الوثيق بين ملفي لبنان وسوريا، وهو ممسك بالملف السوري أيضاً. ولا يزال يشدد على مخاطر "الجناح العسكري" للحزب الذي سيضع البلاد في "مواجهة حتمية كبرى" مع إسرائيل في لحظة قوتها، وفي أضعف نقاط طهران، علماً أن الكلام على الجناح العسكري لا يغفل الجناح السياسي الذي أشار فيه براك إلى أن الحزب سيكون أمام عزلة محتملة مع اقتراب انتخابات ٢٠٢٦. 
إذا، أيّ نصيحة ستسير بها واشنطن؟ دعم لبنان للتخلص من الحزب أو عدم تكرار ذكرى تشرين الثاني ١٩٨٣؟
 
القريبون من السفير الأميركي لدى تركيا لا يرون تناقضاً بين الموقفين، أو دعوة إلى التراجع أو عدم الانخراط في الملف اللبناني، بل على العكس، يرون أن براك يحض بلاده على تقديم الدعم للبنان مقروناً بدعوة ملحة للسلطات اللبنانية لاستعادة زمام الأمور وعدم تركها للخارج ليحسم. وهذا الموقف ليس جديداً لدى براك الذي كان توصل إلى إنجاز ورقة أميركية سار بها لبنان وأجهضتها إسرائيل، بالرغم من أنه كان أبلغ رئيس المجلس نبيه بري عند إتمام الاتفاق أنه سيتوجه إلى تل أبيب لانتزاع موافقة إسرائيل على الورقة، والكل يذكر أنه في ذلك النهار خرج من عين التينة مسروراً لما تم إنجازه. ولا يستبعد القريبون منه أن تكون رسائله في هذه المرحلة تحذيرية تلافياً للمواجهة الأكبر التي يراها آتية ويخشى عواقبها!
